Avtorji:
M. P., STA

Nedelja,
5. 10. 2025,
14.00

Osveženo pred

44 minut

KTM Honda Jan Pancar Jaka Peklaj Jett Lawrence Tim Gajser Tim Gajser MXGP motokros

Nedelja, 5. 10. 2025, 14.00

44 minut

Pokal narodov (MXoN)

Gajser, Peklaj in Peklaj želijo ponoviti lanski dosežek, a bo težko

Avtorji:
M. P., STA

Tim Gajser pokal narodov Honda | Tim Gajser je bil na sobotnih kvalifikacijah peti v razredu MXGP. | Foto Honda Racing/ShotbyBavo

Tim Gajser je bil na sobotnih kvalifikacijah peti v razredu MXGP.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Ameriškem Crawfordsville v Indiani gosti zadnje dejanje sezone motokrosa na najvišji ravni. Na prestižni dirki za pokal narodov (MXoN) oziroma ekipnem svetovnem prvenstvu naslov branijo Avstralci, ki so z bratoma Lawrence tudi letos prvi favoriti. Slovenci bi radi izboljšali lansko najboljšo uvrstitev, sedmo mesto. Na sobotnih kvalifikacijah so bili deveti. Prva vožnja bo ob 18.10.

Tim Gajser pokal narodov Honda
Sportal Slovenija z Gajserjem na čelu deveta, favoriti so zdaj jasni

Letošnja izvedba tekmovanja je že 76. Američani so najuspešnejši v tem tekmovanju, imajo 23 zmag, zadnjo iz leta 2022.

Slovenijo v ZDA zastopajo Tim Gajser, Jan Pancar in Jaka Peklaj. Gajser tekmuje v razredu MXGP, Pancar v MX open, Peklaj pa v MX2. Sobotne kvalifikacije je dobila Avstralija pred Nizozemsko in Belgijo. Slovenija je bila deveta. To je zadnji nastop za Gajserja na Hondi, saj bo Gariboldijevo ekipo pozimi po 12 letih zapustil in nov izziv iskal pri enem od konkurentov.

Glede na razplet kvalifikacij se zdi, da se bodo za stopničke ob Avstraliji, ki jo bo težko premagati, borile Nizozemska, Belgija, Nemčija, ZDA in Francija. Pri Nizozemski sicer je en velik vprašaj, saj je v soboto padel in odstopil Glenn Coldenhoff. Njegov nastop je vprašaljiv. Slovenijo pričakujemo v borbi za sedmo mesto s Španci in Italijani.

Tekmovanje je sestavljeno iz treh voženj; v vsaki se pomerijo vozniki dveh razredov (MXGP + MXOpen, MXGP + MX2, MX2 + MXOpen).. Za končni rezultat reprezentance šteje točkovni izkupiček petih najboljših uvrstitev, najslabši izid se črta.

Štart prve vožnje na progi Ironman je na sporedu ob 19.10 po srednjeevropskem času, druga ob 20.40, zadnja pa ob 22.08.

KTM Honda Jan Pancar Jaka Peklaj Jett Lawrence Tim Gajser Tim Gajser MXGP motokros
