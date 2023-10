Soliden dosežek Gajserja, na potezi sta Pancar in Bubnič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Erneeju v Franciji pred nekaj 10.000 navijači poteka prvi tekmovalni dal pokala narodov v motokrosu (MXON). Prvi so kvalifikacijsko vožnjo odpeljali dirkači razreda MXGP. Tim Gajser je bil šesti.

Slovenski motokrostisti štartno rampo na sobotnih kvalifikacijskih dirkah izbirajo kot četrti. Cilj je, da se v konkurenci 37 reprezentanc uvrstijo v nedeljski finale A, kjer bo dirkalo najboljših 20. Najprej so se na progo podali vozniki v razredu MXGP. Tim Gajser (Honda/Slovenija) je s 23 sekundami zaostanka osvojil šesto mesto. Zmagal je svetovni prvak v MXGP Jorge Prado (GasGas/Španija), drugi pa je bil prvak ameriškega prvenstva 450 Jett Lawrence (Honda/Avstralija). Pred Gajserjem so končali še Jeremy Seewer (Yamaha/Švica), Ken Roczen (Suzuki/Nemčija) in Romain Febvre (Kawasaki/Francija).

Sledite kvalifikacijski vožnji v MX2 (Jan Pancar) in MXOpen (Miha Bubnič).

Foto: Guliverimage Dopoldne so odpeljali proste treninge: Gajser je v razredu MXGP dosegel četrti čas (prvi je bil Seewer), Pancar v MX2 devetega (najhitrejši je bil Simon Längenfelder), Bubnič pa v MXOpen 30. čas (prvi je bil Ruben Fernandez). "Dobro je. Vzdušje je super. Vreme imamo lepo. Občutek na motorju je v redu. Upam na dobro soboto," je po treningu povedal Gajser. Res neverjetno, koliko navijačev je na prizorišču že v soboto. "Zagotovo jih slišiš tudi pod čelado, ampak naš fokus je na vožnjo."

Pokal narodov, olimpijada motokrosa, je tudi velika zabava več 10.000 navijačev. Foto: Guliverimage