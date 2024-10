Norrisu najboljši startni položaj pred VN ZDA

Kvalifikacije, ki so bile na sporedu nekaj ur po sprinterski dirki, so pripadle Landu Norrisu. Štiriindvajsetletnik je bil 31 tisočink sekunde hitrejši od Maxa Verstappna ter zabeležil šesti najboljši startni položaj v karieri in četrti na zadnjih petih dirkah.

Verstappen je skušal popraviti svoj čas, a ostal praznih rok po nesreči Britanca Georgea Russella (Mercedes), ki je zdrsnil v 19. ovinku, trčil v ograjo in izzval predčasen konec kvalifikacij. Britanec je sicer brez poškodb splezal iz dirkalnika.

Trikratni svetovni prvak Verstappen je sicer pred tem dobil sprint pred Sainzem in Norrisom ter še malce povečal prednost v skupnem seštevku. Pred večerno preizkušnjo v Austinu, začela se bo ob 21. uri, ima 54 točk naskoka pred Norrisom.

Po VN ZDA bo na sporedu še pet dirk, naslednja že konec prihodnjega tedna v Ciudad de Mexicu.

