Napaka Verstappna in Ferrarijeva prva štartna vrsta

Charles Leclerc in Carlos Sainz ml. sta Ferrariju pridirkala prvo štartno mesto za nedeljsko premierno dirko formule 1 v Miamiju. Max Verstappen (Red Bull) je v zadnjem hitrem krogu naredil napako in kvalifikacije končal na tretjem mestu.

Zmagovalec dveh od štirih dosednajih dirk sezone 2020 formule 1 in vodilni v prvenstvu Charles Leclerc (Ferrari) si je pridirkal 12. najboljši štartni položaj. Na tretjem delu kvalifikacij Miamija je bil slabi dve desetinki hitrejši od Carlosa Sainza (Ferrari) in Maxa Verstapna (Red Bull). Slednji, ki je prav tako letos dobil že dve dirki, je v zadnjem hitrem krogu naredil napako in tako ni izboljšal svojega časa. V drugi štartni vrsti bo še Sergio Perez (Red Bull). Zanimiva pa bo tudi tretja vrsta: nekdanja ekipna kolega Valtteri Bottas (Alfa Romeo) in Lewis Hamilton (Mercedes).

"Red Bull je hiter na ravninah, mi smo hitri v zavojih. Dirka bo zelo težka," se je proti šesti dirki sezone ozrl Leclerc. Sainz je bil po petkovem trčenju zadovoljen z drugim mestom: "Težko se je bilo spet zbrati. Lahko bi bil še hitrejši. A po težkem petku sprejem."

V prvi deseterici so bili vozniki sedmih različnih ekip. Ferrari in Red Bull se zdita podobno hitra, nato s pol sekunde zaostanka na krog sledita Mercedes in McLaren. Srebrna puščica je bila v Imoli pred dvema tednoma sekundo na krog počasnejša. Zadnje spremembe na Mercedesu so očitno le korak v pravo smer.

VN Miamija, kvalifikacije:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:28,796

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,190

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,195

4. Sergio Perez (Red Bull) +0,240

5. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,679

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,829

7. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +0,94

8. Lando Norris (McLaren) +0,954

9. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,136

10. Lance Stroll (Aston Martin) +1,880



11. Fernando Alonso (Alpine)

12. George Russell (Mercede)

13. Sebastian Vettel (Aston Martin)

14. Daniel Ricciardo (McLaren)

15. Mick Schumacher (Haas)



16. Kevin Magnussen (Haas)

17. Guanju Džov (Alfa Romeo)

18. Alex Albon (Williams)

19. Nicholas Latifi (Williams)

Brez časa: Esteban Ocon (Alpine)

Za Estebana Ocona (Alpine) je bilo kvalifikacij konec že na tretjem treningu, ko je v Red Bullovem zavoju razbil svoj dirkalnik in ga do kvalifikacij niso uspeli popraviti. V prvem delu kvalifikacijskega treninga sicer večjih presenečenj ni bilo. Več od 16. mesta si je obetal le Kevin Magnussen (Haas). S časom 1:29,474 je sicer fantastičen krog v tem delu kvalifikacij odpeljal Leclerc.

Vodilni v prvenstvu je bil še tri desetinke hitrejši v drugem delu kvalifikacij (1:29,130). V tem je bilo tudi več razočaranih: Fernando Alonso (Alpine) na 11. mestu, pa George Russell (Mercedes), ki je vse letošnje dirke končal v prvi peterici, na 12., Sebastian Vettel (Aston Martin) na 13. in Daniel Ricciardo (McLaren) na 14.