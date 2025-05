Kaj se dogaja z vremenom? #animacija

Danes bo oblačno, na vzhodu bo večinoma suho, drugod bodo občasno rahle padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od deset do 15, na Primorskem se bo ogrelo do 18 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bodo padavine okrepile, predvsem na Primorskem bo možna kakšna nevihta.

Dobro jutro, danes in jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami.

Pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami bo tudi v četrtek in petek, medtem ko se bo v soboto postopoma zjasnilo. Temperature do konca tedna ne bodo presegle 20 stopinj Celzija.

Pred nami vroče in suho poletje

Konec aprila in v začetku maja smo že uživali v poletnih temperaturah in kmalu se bodo te vrnile. Na spletni strani Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF) za junij, julij in avgust napovedujejo visoke temperature. Poletje bo vroče in razmeroma suho.

Kot še navajajo, bi lahko težave povzročali tako vročinski valovi kot tudi zaradi sušnih razmer povečana nevarnost požarov v naravnem okolju.