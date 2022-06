V prvenstvu formule 1 se začenja najbolj nor mesec. Julija bodo kar štiri dirke. Dirkači in ekipe bodo tako prosti samo tretji konec tedna v mesecu. Najprej bo na sporedu ena od klasik formule 1 – dirka v domovini tega športa Veliki Britaniji. Na dirkališču v Silverstonu dirkajo že od prve uradne sezone leta 1950. To bo 10. dirka sezone, na katero z najboljšo popotnico prihaja Red Bull. Dobili so namreč zadnjih šest dirk, kar je drugi najdaljši niz v zgodovini te ekipe, skupaj pa sedem od devetih letošnjih velikih nagrad.

Zadnji Red Bullov zmagovalec Silverstona je bil leta 2012 Avstrlec Mark Webber, kar je bila njegova osma in zadnja zmaga v formuli 1. Foto: Reuters A šef ekipe Christian Horner opozarja, da bo prav Silverstone zanje najtežja dirka sezone. Karakteristike hitre steze brez zares dolgih ravnin z močnimi zaviranji namreč njihovemu dirkalniku ne bodo tako zelo ustrezale kot nekaj zadnjih dirkališč. Obenem pa grožnje ne vidijo samo v Ferrariju, s katerim so se borili za zmage na prvih devetih dirkah. Faktor bo tudi Mercedes, poudarja Horner: "Vsekakor. Mislim, da bodo v Silverstonu zelo močni. Ne vidim razloga, zakaj ne bi bili. Enako na Paulu Ricardu. Mislim, da bo tudi Ferrari v Silverstonu zelo hiter. Za nas bo to dirkališče večji izziv. Super je, da smo nanizali šest zmag zapored, saj bo Silverstone za nas najverjetneje najbolj zahteven."

Zadnjih 10 zmagovalcev Silverstona:



2021: Lewis Hamilton (Mercedes)

2020: Lewis Hamilton (Mercedes)

2019: Lewis Hamilton (Mercedes)

2018: Sebastian Vettel (Ferrari)

2017: Lewis Hamilton (Mercedes)

2016: Lewis Hamilton (Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (Mercedes)

2013: Nico Rosberg (Mercedes)

2012: Mark Webber (Red Bull)

Vodilni v prvenstvu Max Verstappen zmage v Silverstonu še nima. Kar osem od zadnjih desetih dirk na Otoku je dobil eden od Mercedesovih dirkačev, sedemkrat Lewis Hamilton. Srebrna puščica je s tretjim mestom Hamiltona in četrtim Georga Russella (ob sicer odstopih Charlesa Leclerca in Sergia Pereza) na zadnji dirki v Montrealu naredila korak bliže Red Bullu in Ferrariju. Zaostanek na krog je bil manjši, za britansko veliko nagrado na napovedujejo nove izboljšave na dirkalniku. Medtem Red Bull večjih sprememb pred poletnim premorom ne načrtuje več, torej šele konec avgusta za VN Belgije.