Na mokrem Hungaroringu vendarle razlog za dobro voljo pri Ferrariju

Tudi na drugem prostem treningu je Mercedes dobro zastopal Finec Valtteri Bottas, ki je dosegel drugi čas, za Vettlom (1:40,464) je zaostal slabe tri desetinke sekunde. Najhitrejši z dopoldanskega treninga, branilec naslova svetovnega prvaka Lewis Hamilton, v drugo ni odpeljal hitrega kroga in ni postavil uradnega časa.

A brief detour for Sebastian Vettel ⚠️



He still remains top with a 1:40.464 💪#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/rJlQVDwJ8B