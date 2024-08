Dirka sezone za Gajserja: Nazadnje mi ni šlo po načrtih

Tima Gajserja in Jana Pancarja ta konec tedna čaka nov velik izziv – dirka na peščeni podlagi v Arnhemu. Na veliki nagradi Nizozemske sta tako v elitnem razredu MXGP v vlogi favorita domačin Jeffrey Herlings in Španec Jorge Prado, ki bosta skušala še nekoliko zmanjšati zaostanek za rdečo številko v prvenstvu, Gajserjem.

Jorge Prado Foto: Guliverimage Pred začetkom 16. od 20 dirkaških koncev tedna v letošnjem svetovnem prvenstvu MXGP je rdeča tablica vodilnega še naprej na hondi Tima Gajserja, a je njegova prednost pred prvim izzivalcem samo še 17 točk. To je aktualni svetovni prvak Jorge Prado (GasGas). Španec je zaostanek zmanjšal po zmagah v obeh vožnjah na prejšnji dirki na Švedskem v Uddevalli. Slovenski as je bil drugi in ima zdaj 757 točk, Prado pa 740. Tretji je Jeffrey Herlings, Nizozemec je s 709 točkami tudi še v igri za naslov. Arnhem bo zanj naslednja priložnost za domačo zmago. V karieri je doslej v domovini zmagal že na 14 dirkah. Lani je v Arnhemu zmagal Romain Febvre (Kawasaki).

Drugi slovenski dirkač v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je minulo nedeljo v prvi vožnji zasedel osmo mesto, v drugi je bil tri mesta nižje, skupno pa je iztržil deseto mesto, s čimer se je v prvenstvu prebil na 14. mesto, ima pa 202 točki.

MXGP, skupni seštevek pred VN Nizozemske (15/20):



1. Tim Gajser (Honda) 737 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 740

3. Jeffrey Herlings (KTM) 709

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 538

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 516

6. Romain Febvre (Kawasaki) 451

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 202

Dirka v Arnhemu bo imela za ljubitelje tega športa še dodaten čar. Na sceno namreč prihaja italijanska ekipa Ducati, ki je v svetovnem prvenstvu v cestnem motociklizmu zadnje čase zelo uspešna, v motokrosu pa se doslej še ni preizkusila. Tokrat bodo Italijani na Nizozemsko prvič pripeljali dirkalnik Desmo450 MX, ki bo nato doživel tudi serijsko proizvodnjo. Še zanimivejše pa je, da bo na motorju devetkratni svetovni prvak Antonio Cairoli. Italijan je v MXGP nazadnje dirkal v Mantovi konec leta 2021, nedavno pa je odpeljal dirko italijanskega prvenstva. Ducatija testira in pomaga razvijati od minulega novembra.

Ruben Fernandez Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Na Švedskem je bila zmaga v kvalifikacijah prava spodbuda. A zdaj se že osredotočam na Arnhem, ko bom skušal pokazati, kaj znam na pesku. Nazadnje, ko smo bili na takšni podlagi v Lommelu, mi ni šlo po načrtih, zato si zdaj želim, da bi se bolj izkazal. Vem, da ne bo lahko, a tudi na mivki sem v preteklosti že vozil dobro, zato sem samozavesten," je napovedal Gajser. Iz Hondine tovarniške ekipe prihaja še dobra novica: na dirke se vrača njihov drugi voznik Ruben Fernandez. Ta se je poškodoval na uvodni dirki v Argentini. Ne bo pa še dirkal v MXGP, ampak bo ta konec tedna nastopil na dirki španskega prvenstva.

Arnhem je torej 16. dirka sezone, po njej bodo na vrsti samo še štiri: Švica, Turčija, Kitajska in Španija. Uraden konec sezone bo sicer 6. oktobra z dirko za pokal narodov v britanskem Matterley Basinu.

Prva vožnja dirke za VN Nizozemske v Arnhemu v razredu MXGP bo v nedeljo ob 14.15, druga pa ob 17.10. V MX2 štartajo uro prej.