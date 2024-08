Tim, Jorge in Jeffrey, pozor! Vrača se legenda!

Antonio Cairoli je legenda motokrosa. Zmagovalec 94 dirk svetovnega prvenstva in devetkratni svetovni prvak je bil vzor voznikom, ki danes krojijo vrh prvenstva MXGP, Timu Gajserju, Jeffreyju Herlingsu in Jorgeju Pradu. S Timom in Jeffreyjem se je v zadnjih sezonah tudi boril za rekordni 10 naslov, a mu ni uspelo izenačiti Stefana Evertsa. Leta 2021 je na finalu v Mantovi odpeljal svojo zadnjo dirko MXGP. Naslednjo sezono je svojo drugo kariero začel kot vodja ekipe KTM, kot mentor naslednjim generacijam. Je pa v letih 2021 in 2022 še nastopil za Italijo na pokalu narodov. A več kot 10-letna vez z avstrijskim podjetjem vseeno ni bila tako močna in Italijan je konec lanskega leta presenetil z novico, da bo del nove Ducatijeve motokros zgodbe.

Številka 222 se vrača v MXGP. Foto: Grega Valančič/Sportida Italijanski proizvajalec, ki ga bolj poznamo po cestnim motociklih in ki kraljuje v prvenstvu motoGP, se je odločil, da bo začel razvijati in sestavljati še kros motor. In tako so k projektu privabili rojaka s toliko znanja in izkušnjami, kot jih najverjetneje res nima nihče. A 38-letni Cairoli ne testira zgolj motorja, ampak ob boku še enega Italijana Alessandra Lupina tudi dirka na italijanskem prvenstvu. To jim je služilo za preizkus povsem novega 450-kubičnega kros motorja. Očitno pa gre razvoj tako hitro in dobro, da so zdaj pripravljeni na debi v svetovnem prvenstvu. Ne šele naslednje leto, ampak že ta konec tedna na VN Nizozemske bo tako Ducati na štartni rampi in to sam Carioli. "Velika novica! Spet bom dirkal v MXGP, z novim Ducatijem. Se vidimo 17. in 18. avgusta v Arnhemu," je Tony sporočil prek družabnih omrežij.

Nastop na mivkasti progi v Arnhemu bo v prvi vrsti služil kot test in priprava za vstop Ducatijeve tovarniške ekipe v prvenstvo MXGP v sezoni 2025. A zadnja dirka italijanskega prvenstva v Ponte e Egoli je dala jasno sliko, da je Ducatijev motor že konkurenčen. Carioli dobil eno vožnjo, Lupino pa je osvojil dirko in prevzel vodstvo v prvenstvu. Vrnitev Cairolija, pa četudi samo za eno dirko, je dobra novica za MXGP, vendarle Italijan ostaja ikona tega športa. Priljubljen je bil tako v Italiji kot v po svetu. Odkar ne dirka več, je navijačev na italijanskih dirkah svetovnega prvenstva nekaj manj. Prihod Ducatija in vrnitev Cairolija je z navdušenjem pozdravil tudi David Luongo, direktor promotorja in organizatorja prvenstva Infront Moto Racing.