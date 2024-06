Gajser in Pancar v prvi vožnji brez pravega ritma

Tim Gajser na umetno narejeni progi na indonezijskem otoku Lombok. Zemljo so navozili na nekdanjo letališko stezo. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Prvi indonezijski konec tedna mineva brez dežja in blata, ki sta zaznamovala pet od prejšnjih šestih dirk, je pa tu drugačen izziv - velika vročina in predvsem vlažnost. Dobro kondicijska priprava je tako še toliko bolj pomembna in slovenska motokrosista Tim Gajser (Honda) in Jan Pancar (TEM JP253 KTM) sta med fizično najbolje pripravljenimi.

Slovenca sta na sobotni kvalifikacijski vožnji odlično štartala, Gajser je v prvi zavoj povedel, Pancar pa je bil peti. Tim je po nekaj manjših napakah končal na tretjem mestu, za Jeffreyjem Herlingsom (KTM) in Jorgejem Pradom (GasGas). Jana so v nadaljevanju prehiteli trije vozniki s tovarniško podporo, bil je torej osmi.

Poglejte, kako je videti proga v Indoneziji s čelade Tima Gajserja:

Prva vožnja zanesljivo Herlingsu

Herlings in Prado sta bila v prvi vožnji premočna za Gajserja. Foto: Guliverimage V prvi vožnji je Gajser izvrstno potegnil s štarta, Prado ga ni zaprl, čeprav je bil ob njem, a je imel slovenski motokrosist slabšo linijo v prvih dveh zavojih. Povedel je Jeremy Seewer (Kawasaki), pred Herlingsom, Pradom in Gajserjem. A najboljša trojica v sezoni je že v prvem krogu prehitela Seewerja. Pancar je bil po prvem krogu 11. Tim v nadaljevanju ni imel pravega ritma in je po desetih minutah zaostajal že za 10 sekund, podobno Jan, ki je zdrsnil na 13. mesto.

Do konca na progi ni bilo veliko dvobojev: samo Calvin Vlaanderen (Yamaha) je za četrto mesto prehitel Seewerja, Pancar pa za 12. Benoita Paturela (Yamaha). Seewer je na koncu precej popustil in za svojo najboljšo uvrstitev ga je prehitel še debitant v MXGP Andrea Bonacorsi (Yamaha). Po pol ure in dveh krogih je prvo vožnjo Herlings dobil 10 sekund pred Pradom in 16 pred Gajserjem, ki pa je zaostajal tudi že za 22 sekund.

Na štartu je bilo samo 16 voznikov. Številni iz manjših ekip si poti v Indonezijo ne morejo privoščiti, obenem pa je jih je še precej poškodovanih. Po kvalifikacijski vožnji je odpadel še Brian Bogers (Fantic), že dlje pa manjkajo Jago Geerts, Maxime Renaux (oba Yamaha), Romain Febvre (Kawasaki), Ruben Fernandez (Honda) in Ben Watson (Beta). Lani sta dirko na Lomboku dobila Febvre v MXGP in Geerts v MX2.

MXGP Indonezije, 1. vožnja:



1. Jeffrey Herlings (KTM)

2. Jorge Prado (GasGas)

3. Tim Gajser (Honda)

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

5. Andrea Bonacorsi (Yamaha)

6. Jeremy Seewer (Kawasaki)

…

12. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek po prvi vožnji (10/20):



1. Tim Gajser (Honda) 539 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 508

3. Jeffrey Herlings (KTM) 475

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 363

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 354

6. Romain Febvre (Kawasaki) 327

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 128

De Wolff za prvo zmago po sedmem aprilu

V šibkejšem razredu MX2 je prvo vožnjo dobil Kay de Wolff (Husqvarna), aktualni svetovni prvak Andrea Adamo (KTM) je bil drugi, Mikkel Haarup (Triumph) pa po napaki v predzadnjem krogu tretji. Štart druge vožnje bo ob 9.10.

De Wolff, ki je dobil prve tri dirke sezone, že celotno sezono dirka z rdečo tablico vodilnega v prvenstvu. A pravzaprav ni zmagal že vse od sedmega aprila, na prejšnjih sedmih dirkah so bili na najvišji stopnički zmagovalnega balkona dvakrat Liam Everts (KTM), trikrat Lucas Coenen (Husqvarna) in nazadnje dvakrat Sacha Coenen (KTM).