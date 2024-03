Dvoboj Prado - Gajser se nadaljuje tudi v Španiji

Motokrosisti so v predmestju Madrida na VN Španije. Kvalifikacijsko vožnjo v razredu MXGP je dobil Jorge Prado (GasGas), Tim Gajser (Honda) je končal na drugem mestu. V soboto so dirkali za 10 točk, v nedeljo bodo za 50. Španca in Slovenca v skupnem seštevku sezone ločijo štiri točke. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je bil na kvalifikacijah 23.

Pred 14 dnevi je kvalifikacijsko vožnjo na uvodni veliki nagradi v Patagoniji dobil Tim Gajser (Honda), dirko nato Jorge Prado (GasGas). In dvoboj med Slovencem in Špancem, med zadnjima dvema svetovnima prvakoma razreda MXGP, se nadaljuje tudi na veliki nagradi Španiji v Arroyomolinosu pri Madridu. Na sobotni kvalifikacijski vožnji je najbolje speljal Prado in jo dobil s 13 sekundami prednosti pred Gajserjem. Tretji je bil Maxime Renaux (Yamaha). Lanski zmagovalec te dirke, Jeffrey Herlings (KTM), je bil četrti. Nizozemec je takrat presegel rekorderja Stefana Evertsa, saj je dobil 102. veliko nagrado. Pred lansko poškodbo je nato prišel še do 103.

MXGP, VN Španije, kvalifikacijska vožnja:



1. Jorge Prado (GasGas)

2. Tim Gajser (Honda)

3. Maxime Renaux (Yamaha)

4. Jeffrey Herlings (KTM)

5. Glenn Coldenhoff (Fantic)

6. Jeremy Seewer (Kawasaki)

7. Valentin Guillod (Honda)

8. Romain Febvre (Kawasaki)

...

23. Jan Pancar (KTM)



MXGP, skupini seštevek v prvenstvu:



1. Jorge Prado (GasGas) 64 točk

2. Tim Gajser (Honda) 60

3. Romain Febvre (Kawasaki) 54

4. Maxime Renaux (Yymaha) 47

5. Pauls Jonass (Honda) 46

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 39

7. Jeffrey Herlings (KTM) 39

8. Glenn Coldenhoff (Fantic) 34

...

14. Jan Pancar (KTM) 13

Dirka bo v nedeljo, štart prve vožnje ob 13.15 in druge ob 16.10. Uro prej bosta vožnji v razredu MX2, v katerem je kvalifikacijsko vožnjo dobil Kay de Wolf (Husqvarna).

Ob robu svetovnega prvenstva v Madridu poteka tudi prva letošnja dirka evropskega prvenstva EMX250, v katerem nastopa slovenski najstnik Jaka Peklaj (Husqvarna). Uspešno je okreval po septembrski poškodbi, ko si je zlomil roko. Prvo vožnjo je končal na 28. mestu, druga bo v nedeljo dopoldne.