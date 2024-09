Bagnaia z rekordom na "pole", a šprint je dobil Martin

Francesco Bagnaia je z rekordom kroga v Misanu osvojil najboljši štartni položaj za VN San Marina. Branilec naslova želi zmanjšati razliko do vodilnega v prvenstvu Jorgeja Martina. A mu vsaj na sobotni šprinterski dirki to ni uspelo, dobil jo je namreč Španec, Italijan pa je bil drugi. A precej več točk bo na voljo na nedeljski glavni dirki.

Branilec naslova Francesco Bagnaia (DucatI), ki se ubada s poškodbo rame, vratu in ključnice, potem ko je prejšnji konec tedna odstopil na VN Aragonije, je na dirkališču Marco Simoncelli v Misanu na kvalifikacijah dosegel najboljši čas pred rojakoma Francom Morbidellijem (Pramac Ducati) in Marcom Bezzecchijem (VR46 Ducati). Jorge Martin (Pramac Ducati) si je zagotovil šele drugo vrsto na sobotni popoldanski dirki s 13 krogi in nedeljski veliki nagradi, potem ko je končal kot četrti najhitrejši.

Jorge Martin Foto: Guliverimage A prav Martin je je dobil šprintersko dirko in tako še povišal prednost pred Bagnaio, ki je končal kot drugi. Španec si je, kot se je kasneje izkazalo, zmago privozil že do prvega ovinka. Izstrelil se je namreč s četrtega štartnega mesta in Italijana prehitel že v prvem ovinku, nato pa obdržal vodstvo vse do konca. V boju za zmago je bil nekaj časa tudi Morbidelli, a je sredi preizkušnje izgubil stik z vodilnima. V zadnjem krogu ga je sicer ujel in za kratko prehitel Enea Bastianini (Ducati), a storil napako in ostal četrti. Marc Marquez (Gresini Ducati) je ciljno črto prečkal kot peti.

V skupnem seštevku ima Martin po peti šprinterski zmagi v sezoni 311 točk, od padca v Aragoniji še nekoliko načeti Bagnaia pa je po drugem mestu pri 285. Točkovno sta na tretjem in četrtem mestu izenačena Marc Marquez in Bastianini, ki sta zbrala po 234 točk. Dirka za VN San Marina bo v nedeljo ob 14. uri..

Do konca sezone bo po preizkušnjah v Misanu še sedem dirkaških koncev tedna.