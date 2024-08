Marc Marquez pokazal zobe

Svetovno prvenstvo v motociklizmu se z 12 od 20 dirk sezone 2024 nadaljuje v španski deželi Aragon. V elitnem razredu motoGP je kvalifikacije dobil Marc Marquez, ki je zatem postal tudi zmagovalec sprinterske dirke za veliko nagrado Aragonije. Drugo in tretje mesto sta zasedla njegova rojaka Jorge Martin in Pedro Acosta.

Za Marca Marqueza je bila to sploh prva zmaga, odkar je pred sezono iz Honde prestopil k ekipi Gresini oziroma Ducatiju. Španec je sicer prepričljivo vodil večji del dirke, saj mu je bil konkurenčen le rojak Martin iz moštva Pramac, a je tudi pred njim iz kroga povečeval prednost.

Martin je po današnji dirki za tri točke prevzel vodstvo v skupnem seštevku pred Italijanom Francescom Bagnaio (Ducati), ki je bil šele deveti. Do stopničk je prišel še Španec Pedro Acosta (GasGas), medtem ko je bil četrti Alex Marquez (Gresini), mlajši brat zmagovalca.

Marc Marquez se je z današnjo zmago v skupnem seštevku utrdil na četrtem mestu in ima z 204 točkami za tretjeuvrščenim Italijanom Eneo Bastianinijem (Ducati) 13 točk zaostanka. Spredaj sta Martin in Bagnaia z 279 oziroma 276 točkami.

Marc Marquez (Ducati Gresini) si je v Alcanizu že dopoldne priboril najboljše štartno mesto na kvalifikacijah. Šestkratni svetovni prvak je za sabo pustil Pedro Acosta (GasGas Tech3), ki je zaostal kar 0,840 sekunde, in Francesca Bagnaio (Ducati), ki vodi v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, in je bil od Acoste počasnejši za dve tisočinki. Tik za Bagnaio je kvalifikacije končal njegov tekmec za lovoriko Jorge Martin (Ducati Pramac). Drugo vrsto sta si za obe dirki zagotovila še Alex Marquez (Ducati Gresini) in Italijan Franco Morbidelli (Pramac Ducati).