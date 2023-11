Martin dobil šprint, prvak bo odločen na zadnji dirki

Francesco Bagnaia Foto: Guliverimage Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) je zmagovalec šprinterske dirke za veliko nagrado Valencie, zadnje letošnje dirke prvenstva motoGP. Drugo mesto je pripadlo Južnoafričanu Bradu Binderju (KTM), tretje pa Špancu Marcu Marquezu (Honda). Martin je z zmago odločitev o naslovu svetovnega prvaka prestavil na nedeljo, vodilni v seštevku, Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), je bil namreč šele peti.

Bagnaia je po drugem štartnem mestu takoj na začetku šprinterske preizkušnje zdrsnil na peto mesto in ni več posegel v boj za zmago. To si je po dobrem štartu in nekaj prehitevanjih zagotovil Martin in še devetič v sezoni zmagal na sobotnem šprintu. V skupnem seštevku ima pred zadnjo preizkušnjo sezone Bagnaia še 14 točk prednosti pred Martinom. Za drugi zaporedni naslov mora 26-letni Italijan ob morebitni zmagi Martina nedeljsko dirko končati najmanj na petem mestu.

Mavericksom Viñales Foto: Guliverimage Na štartni vrsti bo Bagnaia v boljšem položaju, saj si je na sobotnih opoldanskih kvalifikacijah priboril drugo mesto. Za Mavericksom Viñalesom (Aprilia) je zaostal 92 stotink sekunde. Ob njima bo iz prve štartne vrste šprintersko in glavno dirko začel še Francoz Johann Zarco (Pramac Ducati). Martin je bil na kvalifikacijah samo šesti, iz druge štartne vrste bosta pred njim tako štartala še dirkača tovarniške ekipe KTM, Avstralec Jack Miller in Binder.