Martin z zmago na sprintu zmanjšal razliko, Marini najboljši v kvalifikacijah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

motogp, VN Katarja, kvalifikacije in sprinterska dirka

Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v Katarju. Svetovni prvak in vodilni v SP v elitnem razredu motoGP Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je bil šele peti, tako da je skupno drugi Martin razliko v seštevku sezone zmanjšal le na sedem točk.

Za zmagovalcem Martinom je bil drugi Italijan Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati), tretji pa njegov rojak Luca Marini (Ducati VR46).

Pred današnjo dirko je imel Bagnaia v SP 14 točk naskoka (412-398), Martin pa je zdaj zaostanek nekoliko stopil. Zdaj je branilec naslova pri 417 točkah, medtem ko jih ima Martin po sprinterski zmagi 410.

Temelje za uspeh je Martin, ki je nujno potreboval dobro uvrstitev pred tekmecem, postavil sredi dirke. V kvalifikacijah se nobeden od kandidatov za naslov ni posebej izkazal, saj je je bil Martin peti, Bagnaia pa četrti.

Martin je dobro startal in vozil zelo agresivno ter iz kroga v krog pridobival mesta. V tretjem krogu je v neposrednem in zelo tesnem obračunu prehitel tudi Bagnaio, potem pa prišel še mimo Alexa Marqueza in Marinija. Slednji je sicer po prvem mestu v kvalifikacijah v prvih krogih še ostal na vodilnem mestu, a je nato klonil proti Martinu, pozneje pa ga je prehitel še Di Giannantonio.

"Verjel sem, da bom močan, imel sem potencial, a na dirki nikoli ne veš, kaj bo. Ni bilo lahko priti mimo tekmecev, a ko sem našel ritem, sem se počutil odlično, lahko sem na koncu celo malo popustil. A jutri bo še bolj pomemben dan," je poudaril zmagovalec Martin.

Italijan Luca Marini (Ducati VR46) je dobil kvalifikacije. Foto: Guliverimage

Danes popoldne so dirkači že opravili kvalifikacije, ki bodo določale startni vrstni red tudi za nedeljsko klasično dirko. Dobil jih je Marini pred Di Giannantoniem in Alexom Marquezom. Marini je s časom 1:51,762 postavil tudi nov rekord steze v Losailu.

Katar je predzadnja postaja sezone svetovnega prvenstva, klasična dirka bo na vrsti v nedeljo ob 18. uri.

Preberite še: