Il Dottore kariero končal z desetim mestom, Bagnaia zadnji zmagovalec

Dirko je zaznamovalo tudi slovo veterana Valentina Rossija. Devetkratni svetovni prvak je odpeljal zadnjo dirko v bogati karieri, v kateri je zbral kar 432 nastopov na dirkah, ob slovesu pa je dirkač Yamahe SRT iztržil deseto mesto.

Zadnja dirka ni več vplivala na razplet SP, saj je bil prvak znan že nekaj časa. Fabia Quartararoja (Yamaha) nihče ni mogel ogroziti, zadnjo preizkušnjo sezone pa je končal na petem mestu.

Francesco Bagnaia je zmagovalec zadnje dirke sezone svetovnega prvenstva v motociklizmu. Foto: Guliverimage

Remy Gardner ponovil uspeh očeta

Pred dirko elitnega razreda pa je padla še zadnja odločitev o prvaku v sezoni. Avstralec Remy Gardner je v moto2 z desetim mestom zadržal skupno vodstvo in tako ponovil uspeh očeta Wayna Gardnerja, ki je bil leta 1987 svetovni prvak v takrat najmočnejšem 500-kubičnem razredu.

Drugo mesto je pripadlo Italijanu Fabiu Di Giannantoniu (Gresini), tretje pa Špancu Augustu Fernandezu (Marc VDS).

Gardnerju (Red Bull) je za naslov na zadnji dirki zadoščalo 13. mesto, danes pa se ni ravno naprezal v lovu vsaj na tri točke, s katerimi bi prvič v karieri postal svetovni prvak.

Remy Gardner po stopinjah očeta. Foto: Guliverimage Na koncu je zasedel deseto mesto in zbral 311 točk. Njegov edini tekmec v boju za naslov, tudi moštveni kolega Raul Fernandez je bil danes prvi in je zbral skupno 307 točk. Tretje mesto je v skupnem seštevku pripadlo Italijanu Marcu Bezzecchiju (Sky Racing VR46), ki je sezono končal z 214 točkami.

Gardner je tako postal prvi avstralski prvak v srednjem razredu po Kelu Carruthersu leta 1969 in skupno sedmi Avstralec, ki je slavil v enem od treh razredov po Caseyju Stonerju, Micku Doohanu, Tomu Phillisu, Keithu Campbellu, Carruthersu ter očetu Waynu Gardnerju. Zdaj 62-letni dirkač je bil svetovni prvak leta 1987 v 500-kubičnem razredu.

To je drugi par oče-sin, ki se je v cestnem motociklizmu na najvišji ravni podpisal pod vsaj en naslov svetovnega prvaka. V elitnem razredu je to uspelo Američanoma Kennyju Robertsu (1978, 1979, 1980) in njegovemu sinu Kennyju Robertsu mlajšemu (2000).

Artigas do prvenca

V moto3 je v tesnem obračunu številnih dirkačev slavil Xavier Artigas, ki je v zadnjem krogu izkoristil padce ter napake tekmecev, zadržal napade v zadnjih ovinkih ter se podpisal pod prvo zmago v karieri. Pred tem je enkrat stal na stopničkah pred dvema letoma prav v Valencii.

V skupnem seštevku je na koncu svetovni prvak Pedro Acosta zbral 259 točk, drugi je bil Italijan Dennis Foggia z 216., tretji pa Garcia 188. Prav vodilna v SP sta se v zadnjem krogu zapletla v boju za vodstvo na dirki, po katerem je na tleh pristal Acosta, Foggia pa je posledično končal kot 13., saj je prejel trisekundno kazen zaradi neodgovornega dirkanja.

