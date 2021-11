Ponosen, da je postal ikona, da je svoj šport naredil globalen

Ta konec tedna se končuje kariera enega najuspešnejših in najbolj priljubljenih športnikov zadnjih dveh desetletij in pol – devetkratnega motociklističnega svetovnega prvaka Valentina Rossija. Najbolj je ponosen, da so zaradi njega MotoGP začeli spremljati milijoni po vsem svetu. Na dirke bo še prihajal, a v drugačni vlogi.

Danes 42-letni Valentino Rossi je v svetovnem prvenstvu dirkal kar 26 let, od leta 1996. Pred svojo zadnjo, 432. dirko, to nedeljo v Valencii, je še enkrat sedel na svojih devet šampionskih motociklov, s katerimi je dobil 115 dirk, bil na zmagovalnem odru 199-krat in premagoval številne velike rivale, ki jih je imel v tem obdobju. "Zelo sem užival. Še posebej v prvem delu kariere, ker sem več zmagoval. V drugem delu sem več izgubljal, a sem vseeno užival. Imel sem kar nekaj velikih rivalstev. Najbolj zanimivo je bilo najbrž z Biaggijem, ker sva oba Italijana. Pri nas je veliko strasti do tega športa. Pa tudi s Stonerjem, Lorenzom, na koncu z Marquezom je bilo zelo zanimivo."

A special surprise on the eve of his final Grand Prix! 🤩@ValeYellow46 unveiled his nine title-winning bikes and the memories came flooding back! 🙌#GrazieVale pic.twitter.com/vo3aw6rCL2 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 11, 2021

Devet naslovov prvaka na treh znamkah motociklov

Prvi naslov je leta 1997 osvojil še kot najstnik. Takrat znan po svojih norčijah je osvojil najširše množice. Po dveh sezonah v takratnem 125-kubičnem razredu se je preselil v 250-kubičnega in tudi v njem v drugi sezoni osvojil svetovni naslov. Prva naslova je dobil z Aprilio. Sledila je selitev v razred 500 kubikov, ki se je pozneje preimenoval v MotoGP. Najprej je bil trikrat prvak s Hondo, nato še štirikrat z Yamaho. S karizmo in otroško živahnostjo je navduševal množice še v svojih poznih 30-ih, čeprav v zadnjih letih za najvišja mesta in borbo za prvaka ni bil več konkurenčen. "Doctor", kot ga kličejo, je zadnjič zmagal leta 2017, letošnjo sezono pa končuje na 20. mestu.

Šampionska leta Valentina Rossija 1997: prvak 125 z Aprilio

1999: prvak 250 z Aprilio

2001: prvak 500 s Hondo

2002: prvak MotoGP s Hondo

2003: prvak MotoGP s Hondo

2004: prvak MotoGP z Yamaho

2005: prvak MotoGP z Yamaho

2008: prvak MotoGP z Yamaho

2009: prvak MotoGP z Yamaho

Rossi s svojimi devetimi šampionskimi motocikli. Foto: Guliver Image

"Lepo, da sem postal nekakšna ikona"

"Najbolj pozitivna stvar v moji karieri je to, da je veliko, veliko, veliko ljudi zaradi mene začelo spremljati MotoGP. Da so spremljali mojo kariero od začetka. Šport je postal večji, bolj priljubljen. Ne le v Italiji, po vsem svetu," se tudi sam dobro zaveda, kako pomemben je bil za ta šport. Takšne globalne zvezde v MotoGP-ju najverjetneje ne bo več. Še Jorge Lorenzo in Marc Marquez nista dosegla njegove slave, kaj šele vozniki zadnje generacije, kot je Fabio Quartararo ali Maverick Vinales. "Lepo je, da sem v teku kariere postal nekaj več, nekakšna ikona. In to mi je v veliko zadovoljstvo."

Hamilton: Eden največjih vseh časov

Foto: Guliver Image Vzor je bil tudi drugim športnikom, denimo Lewisu Hamiltonu, s katerim sta si pred nekaj leti za en dan izmenjala dirkalnika. Pred VN Brazilije v prvenstvu formule 1 se je tudi sedemkratni prvak tega tekmovanja spomnil nanj: "Žalostno je, da končuje kariero. Njegova vožnja, pristop, vse, kar je počel, je bilo neverjetno. Velika legenda. Eden največjih vseh časov, če ne kar največji vseh časov." In seveda so se po njen zgledovali številni zdajšnji mladi motociklisti. Tudi njegov moštveni kolega iz sezon od 2017 do 2020, Vinales: "Ko sem odraščal, je bil moj idol. Ponosen sem, da sem si z njim delil ekipo in se boril proti njemu."

Odslej v MotoGP-ju kot lastnik ekipe

Zadnjo sezono končuje na 20. mestu. Foto: Guliver Image Edino, kar Rossiju ni uspelo v bogati karieri, je, da bi postal prvak z italijanskim Ducatijem. Prav z ducatiji bodo dirkali člani njegove akademije, ki jih bo v MotoGP pripeljal s svojo zasebno ekipo VR46. Za novo življenjsko pot si posebnega cilja za zdaj sicer še ni zastavil: "Nimam več posebnih sanj. Moje sanje so bile, da postanem prvak v MotoGP-ju. S tem sem zadovoljen."

V "paddock" se bo tako še vračal, čeprav bo naslednje leto postal očka. "Ne vem, kako bo, kako se bom počutil, ko bom prišel na dirke, ne da bi dirkal. To po zelo drugače. Ne vem, ali bom užival ali ne." Prvi voznik njegove ekipe v kraljevem razredu, ki bo nastopala pod pokroviteljstvom naftne družbe Aramco iz Savdske Arabije, bo njegov polbrat Luca Marini. Vodja ekipe bo izkušeni Pablo Nieto.