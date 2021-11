Valentino Rossi bo zadnjo dirko kariere začel z desetega mesta, "pole" Martinu

Za Martina, ki je letos prvič vozil v najmočnejšem razredu, je bil današnji "pole postion" četrti v sezoni.

Svetovni prvak, Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), bo zadnjo dirko sezone začel z osmega mesta, z desetega pa veteran Valentino Rossi (Yamaha SRT), za Italijana bo to zadnja dirka v bogati karieri.

P10 on the grid for his last dance!