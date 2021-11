Nove težave za nekdanjega svetovnega prvaka, spet mu jo je zagodel vid

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osemindvajsetletnik iz Cervere je na treningu z enduro motociklom padel v soboto, 30. oktobra. Dobil je pretres možganov, zaradi česar je moral izpustiti predzadnjo dirko sezone za VN Algarveja. Po dodatnih težavah z dvojnim vidom, s tem je imel Španec težave že pred desetimi leti, pa bo izpustil tudi zadnjo dirko sezone v Valencii prihajajočo nedeljo, je danes sporočilo njegovo moštvo Repsol Honda.

Marqueza je ta teden zaradi težav z vidom tudi obiskal oftalmolog dr. Sanchez Dalmau in potrdil novo epizodo diplopije. "Marquez se je v tednu počitka še naprej počutil slabše, zato ga je v ponedeljek obiskal oftalmolog. Preiskava je potrdila diplopijo in paralizo enega od živcev v zgornjem ledvenem delu," so zapisali v moštvu.

Na VN Valencie ga bo znova zamenjal Nemec Bradl

Skupaj z zdravstvenim osebjem so se odločili za konservativno zdravljenje, zaradi česar bo Španec izpustil tudi testiranja v tednu po koncu sezone razreda motoGP. Na dirki za VN Valencie ga bo znova zamenjal Nemec Stefan Bradl.

Svetovni prvak je sicer prvič v karieri postal Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), Marquez pa bo sezono sklenil s 142 točkami, kar ga trenutno uvršča na šesto mesto.