Morbidelli s prvega mesta, Mir šele z 12.

Iz druge vrste bodo na predzadnji dirki sezone startali Francoz Johann Zarco (Ducati Avintia), Španec Pol Espargaro (KTM) in njegov rojak Maverick Vinales (Yamaha).

Ne najbolj uspešen je bil vodilni v SP Španec Joan Mir (Suzuki), ki je bil šele 12., še dve mesti slabše izhodišče bo imel njegov moštveni sotekmovalec, rojak Alex Rins, ki je tretji v SP. Drugi v seštevku sezone Francoz Fabio Quartararo (Yamaha SRT) pa je kvalifikacije končal na 11. mestu.

V SP ima Mir 162 točk, 37 več kot Quartararo in Rins, ter lahko že v nedeljo potrdi prvi naslov prvaka v elitnem razredu. Še štiri točke več zaostaja Vinales.

