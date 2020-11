Saj ni res, pa je: Rossi znova pozitiven?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le teden dni po tem, ko mu je zdravniška služba prižgala zeleno luč, je italijanski zvezdnik Valentino Rossi ponovno pozitiven na koronavirus, njegova nastopa v Valencii (15. november) in na VN Portugalske (22. novembra) pa sta pod velikim vprašajem.

Rossi se je prvič okužil v sredini oktobra, zaradi česar je moral izpustiti obe preizkušnji v Aragoni. Prejšnji torek je bil njegov test še vedno pozitiven, četrtkov test PCR pa je končno pokazal negativen rezultat, zato se je Rossi že veselil, da bo lahko konec tedna nastopil v Valencii, a očitno prehitro, saj je italijanski veteran ponovno pozitiven, poroča Autosport.

Italijan je v četrtek dobil zeleno luč za nastop na sobotnih kvalifikacijah in nedeljski dirki v Valencii, a so nove govorice vse skupaj obrnile na glavo. Rossi bo zagotovo opravil še dodaten test, nato pa bodo najverjetneje vse skupaj tudi uradno potrdili ali ovrgli. Sedemkratni svetovni prvak, ki je že na prizorišču nedeljske dirke, je trenutno v samoizolaciji in čaka na informacije zdravniškega osebja.

