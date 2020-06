Mercedes s črnimi bolidi proti rasizmu

@MercedesAMGF1 has chosen to race in an all-black base livery for 2020. It's a pledge to improve the team's diversity – and a clear statement against racism and all forms of discrimination. pic.twitter.com/e7HP5JwxnI — Daimler AG (@Daimler) June 29, 2020

Tudi zaradi zadnjih dogodkov v ZDA in burnih protirasističnih protestov bo formula 1 letos potekala pod geslom #WeRaceAsOne. Svoje bo po močni spodbudi 35-letnega svetovnega prvaka Hamiltona dodalo tudi moštvo Mercedesa, ki se je odločilo za kampanjo End Racism (Končajmo rasizem). V ekipi so Hamiltona, ki se je burno odzval na smrt Georgea Floyda v Minneapolisu, nemudoma podprli, poroča STA.

Diskriminacija, različnost, integracija in enakost

Vodja ekipe Toto Wolff pravi, da skuša razumeti, v kakšni situaciji je Hamilton sam in kako gleda na vse te dogodke. "Diskriminacija, različnost, integracija in enakost so bile za našo ekipo vedno pomembne vsebine, a se zaradi tega nismo posebej razlikovali od drugih moštev v ekipi," še pravi Wolff, ki dodaja, da je zdaj čas za korak naprej. Tudi v Mercedesu samem, kjer se le tri odstotke ljudi prišteva med etnične manjšine, v podjetju je zaposlenih le 12 odstotkov žensk.

"Rasizem sem izkusil osebno, kot tudi moja družina in prijatelji, zato govorim iz srca, ko pozivam k spremembam," pa je na Twitterju zapisal petkratni svetovni prvak Lewis Hamilton.

💬 "I have personally experienced racism in my life and seen my family and friends experience racism, and I am speaking from the heart when I appeal for change." @LewisHamilton on building a legacy beyond sport ✊ — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020

"Ne gre za PR"

V Mercedesu pravijo, da so črni bolidi le prvi korak. "Ne gre za PR. Tudi pravilen odnos do teh tematik ni dovolj, če bomo pri tem ostali tiho," še omenja Wolff.

Vodja ekipe napoveduje, da bodo osebje za ekipo v bodoče iskali v širokem spektru morebitnih sodelavcev in ne le na univerzah v Oxfordu in Cambridgeu, kar so počeli doslej. "Mladim moramo pokazati, da vrata v formulo 1 zanje niso zaprta," še navaja STA.

