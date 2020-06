Bernie Ecclestone: Formula 1 ni rasistična

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji šef formule 1 Bernie Ecclestone je pohvalil vnemo in zagnanost šestkratnega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona v boju proti rasizmu ter odločno zavrnil diskriminacijo temnopoltih v tem tekmovanju.

"Zadnja kampanja Hamiltona za pravice temnopoltih je naravnost čudovita," je v današnjem pogovoru za ameriško televizijsko hišo CNN dejal Ecclestone. Na vprašanje, ali se mu formula 1 zdi rasistična, pa je 89-letni Britanec dejal: "Ne, sploh ne."

Hamilton je v zadnjih tednih večkrat javno podprl gibanje "Black Lives Matter" in dejal, da je formula 1 šport, kjer prevladujejo belci. Zavoljo tega se je zavzel za ustanovitev komisije, ki bi večjemu številu temnopoltih utrla pot v formulo 1.

Njegovo moštvo Mercedes in še nekateri drugi dirkači so že podprli Hamiltonovo pobudo, vodstvo formule 1 pa je minuli teden napovedalo aktivno dejanje v boju zoper rasizem in družbeno neenakost pod geslom #WeRaceAsOne.