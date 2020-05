Ecclestone prepričan, da v F1 lahko izpeljejo osem dirk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski poslovnež, ki je svoj delež F1 po štirih desetletjih na čelu elitnega dirkaškega športa prodal podjetju Liberty Media leta 2017, je v pogovoru za britanski Sunday Express dejal, da bi morali letos brez težav izpeljati vsaj osem dirk, ki jih Fia potrebuje za razglasitev svetovnega prvaka in s tem svetovnega prvenstva.

Devetinosemdesetletnik sicer ni tako optimističen, ko gre za "optimističen" scenarij zdajšnjega prvega moža F1 Chasa Careyja, da bi v letu 2020 lahko odpeljali med 15 in 18 dirk. Doslej so morali odpovedati ali prestaviti vse dirke do 5. julija, ko naj bi bila kot prva letos na sporedu VN Avstrije v Spielbergu.

Avstrijske oblasti za zdaj še niso odpovedale dogodka, ki bo zagotovo potekal brez gledalcev. Tako naj bi bilo do zagotovitve varnih razmer za gledalce tudi na drugih prizoriščih.

Vodstvo F1 je sicer najavilo, da bo v začetku maja postreglo s prilagojenim koledarjem sezone 2020, v kateri bi lahko videli več dirk na istih prizoriščih.

