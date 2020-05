Formula ena v izoliranem okolju?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Športni direktor formule ena Ross Brawn je dejal, da možna uvodna dirka sezone svetovnega prvenstva, velika nagrada Avstrije, ponuja dobro okolje za povsem izolirano tekmovanje in je s tem v danih pogojih idealno prizorišče za začetek sezone, prizadete zaradi pandemije novega koronavirusa.

Organizatorji v elitnem avtomobilističnem športu upajo, da bodo lahko tekmovanje, ki bi se moralo začeti marca v Avstraliji, začeli na dirkališču Red Bull Ring v Spielbergu med 5. in 12. julijem.

"Eden od logističnih izzivov bodo testiranja ekip in osebja za dirko, ko bodo vstopali v območje dirkališča. Ko pa bomo to naredili, bi morali vsi ostati tam v izoliranem okolju. VN Avstrije nudi idealno okolje za to," je Brawn povedal za podcast F1 Nation.

"Poleg dirkališča je lokalno letališče, kamor je možno priti s čarterskimi leti. Obenem ni preveč blizu velikih urbanih središč. Ima zelo dobro infrastrukturo, tudi za namestitev ne bo treba imeti avtodomov. Vsi lahko ostanejo tam in zato bi bilo zelo priročno, da bi bili tam dve dirki v dveh vikendih," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ocenil Brown in dodal, da ni treba posebej izpostavljati, da bo tekmovanje potekalo brez gledalcev.

V sredo je avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschober dejal, da je VN Avstrije odvisna od zdravstvenih in varnostnih ukrepov, ki jih bodo pripravili organizatorji.

"V času pandemije novega koronavirusa se bo vlada o usodi tekmovanja odločala na teh temeljih. Organizatorji morajo pripraviti ustrezen in kredibilen načrt tekmovanja v luči ohranjanja zdravja udeležencev," je napovedal Anschober.

Organizatorji VN Madžarske pa so danes sporočili, da bo dirka formule 1 v Budimpešti 2. avgusta zaradi ukrepov proti pandemiji potekala brez navzočnosti publike.