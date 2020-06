Hamilton na demonstracijah proti rasizmu: Ganljiva izkušnja

Dejstvo, da je na mirnih demonstracijah sodelovalo toliko ljudi različnih ras in prepričanj, ki podpirajo boj za pravice temnopoltih, ga je ganilo.

"S ponosom podpiram gibanje Black Lives Matter in svojo temnopolto zapuščino. Zelo sem optimističen glede tega, da se bodo zgodile spremembe. Toda zdaj se ne smemo ustaviti. Nadaljujmo," je med drugim zapisal britanski zvezdnik formule 1.

"Vesel sem, da sem na protestu videl toliko ljudi različne starosti, ki so tako zagreto kot jaz podprli gibanje. Vesel sem bil tudi, da je bilo toliko svetlopoltih podpornikov v imenu boja za enakost vseh. Res je bilo ganljivo," je še zapisal šestkratni svetovni prvak v formuli 1.

Went down to Hyde Park today for the peaceful protest and I was so proud to see in person so many people of all races and backgrounds supporting this movement. It was really moving. I’m feeling extremely positive that change will come, but we cannot stop now. #blacklivesmatter ✊🏾 pic.twitter.com/koOTEPOXAh