Gajser po dveh padcih osmi v prvi vožnji prve dirke sezone

Slovenski motokrosist Tim Gajser je novo sezono svetovnega prvenstva začel z osmim mestom na prvi vožnji dirke v britanskem Matterley Basinu. Gajser je dvakrat padel in se na koncu iz ozadja prebil na osmo mesto. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings.

Gajser, ki v sezoni 2020 brani naslov svetovnega prvaka iz lanske sezone, je v Matterley Basinu začel zelo dobro in v zahtevnih vremenskih razmerah dobil kvalifikacije, tako da je danes lahko kot prvi izbiral startni položaj.

Na dirki je imel Gajser smolo, saj je že v tretjem zavoju vanj trčil Belgijec Jeffrey Van Horebeek. Gajser je obtičal v gneči in nadaljeval šele na 30. mestu, nato se je moral prebijati naprej, uspelo se mu je pripeljati do sedmega mesta. A prav v zadnjem krogu je nato padel še enkrat, tako da je izgubil še eno mesto in vožnjo končal kot osmi.

MXGP Matterley Basin Race 1 top 10 Results! Jeffrey Herlings #84

More details on: https://t.co/BeSVlNaQvi pic.twitter.com/jcuPHn4aAN — MXGP (@mxgp) March 1, 2020

V ospredju je slavil Herlings pred Švicarjem Jeremyjem Seewerjem, tretji pa je bil Avstralec Mitch Evans, letos Gajserjev novi sotekmovalec v Hondini tovarniški ekipi.

Na dirki v Veliki Britaniji je nastopil tudi Jan Pancar, ki tekmuje v razredu MX2. V prvi vožnji nove sezone je ostal brez točk na 32. mestu, zmagal je Belgijec Jago Geerts pred Avstralcem Jedom Beatonom in Dancem Mikkelom Haarupom.

Druga vožnja v razredu MXGP bo na sporedu ob 17. uri, ob 16. uri pa se bodo drugič pomerili še dirkači v šibkejšem razredu MX2.

