Gajser novo sezono začel s kvalifikacijsko zmago

Gajser sezono 2020 začenja kot prvak zadnje v najmočnejšem razredu MXGP. V konkurenci letos ostajajo tudi vsi njegovi glavni tekmeci iz lanske sezone, tudi Nizozemec Jeffrey Herlings in Italijan Antonio Cairoli, ki sta imela v lanski sezoni veliko težav s poškodbami.

Novo sezono je Gajser začel odlično, z zmago v kvalifikacijah na progi, ki mu sicer zelo ustreza in na njej rad nastopa. Kvalifikacijsko vožnjo je začel tik pod vrhom za Litovcem Arminasom Jasikonisom, a se je sredi preizkušnje prebil v vodstvo, ki ga nato ni izpustil iz rok.

Za Gajserjem in Jasikonisom, ki sta končala na prvem in drugem mestu, sta kvalifikacije na tretjem in četrtem mestu končala prav Cairoli in Herlings. Na petem je bil Latvijec Pauls Jonass, prvo deseterico pa so zapolnili še Belgijec Clement Desalle, Nemec Henry Jacobi, Gajserjev moštveni sotekmovalec pri ekipi Honda HRC Avstralec Mitch Evans, Francoz Gautier Paulin in Nizozemec Calvin Vlaanderen.

V razredu MX2, kjer tudi letos nastopa slovenski dirkač Jan Pancar, pa je bil najhitrejši Danec Mikkel Haarup pred Nizozemcem Roanom Van De Moosdijkom in Belgijcem Jagom Geertsom. Pancar bo prvo dirko sezone začel s 26. izhodišča, ki ga je dosegel danes v kvalifikacijah.

V nedeljo bosta vožnji v razredu MX2 na sporedu ob 13. in 16. uri, v elitnem razredu MXGP pa ob 14. in 17.