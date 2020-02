Tim Gajser: Takšnega začetka še nisem imel #video

Najboljše motokrosiste na svetu le še nekaj dni loči od začetka sezone 2020. Konec tedna bo na sporedu prva dirka v boju za naslov prvaka v letošnjem letu, ki ga kot branilec začenja slovenski as Tim Gajser. Svetovni prvak razreda MXGP tudi letos meri visoko in računa, da bo ponovil lanski dosežek.

Zimsko odštevanje med sezonama je zdaj skorajda končano, priprave tudi in dirkači bodo morali pokazati, kaj so naredili od lanske jeseni, ko se je končala prejšnja sezona, ki si jo je kot eno najlepših v karieri zapomnil tudi Tim Gajser, saj je prejšnje leto končal kot svetovni prvak elitnega razreda.

Lanska sezona je bila za 23-letnega Makolčana ne le uspešna, ampak kar izjemna. Nekoliko zadržan začetek, ko je še čutil posledice poškodb iz leta 2018, je spremenil v niz zmag spomladi in poleti. Takrat je bilo že jasno, da bo prvak, le vprašanje časa je bilo, kdaj. Dokončno si je naslov zagotovil sredi avgusta, potem ko si je privozil tako veliko prednost, da ga tekmeci niti teoretično niso več mogli premagati.

Gajser je na stezah za motokros prevlado potrdil že poleti, a je imel veliko najrazličnejših obveznosti tudi še globoko v jesen. Za osvojeno v letu 2019 je prejel tudi številne nagrade, obenem pa je ob koncu prejšnje sezone delal že za naslednjo.

Delovna zima z malo dopusta

Svetovni prvak je zimo preživel tako kot ponavadi: delovno in z le malo dopusta. Pravega oddiha ni imel, brez motorja je zdržal samo tri tedne. Že takoj po koncu lanske sezone so Japonci zanj pripravili nov dirkalnik CRF450RW. Dobro sodelovanje s Hondo pomeni, da motor pripravijo tako, da mu kar najbolj ustreza, seveda pa tudi Gajser naredi ogromno.

Testiranj je veliko, v letošnji zimi so bila zelo uspešna. Po tekmovalni plati je Gajser to pokazal na pripravljalnih dirkah italijanskega prvenstva, kjer je dvakrat zmagal, zelo zadovoljen pa je bil tudi zato, ker je priprave končal brez poškodb.

Honda je pripravila res dober motor

Konec februarja oziroma v začetku marca pa se že začenja sezona 2020. Prva dirka bo v nedeljo, 1. marca v Matterley Basinu v Veliki Britaniji, tako da se bo karavana prvič po nekaj letih za uvod sezone zbrala v Evropi.

"Takšnega začetka še nisem imel, vedno sem se lovil na pripravljalnih tekmah. Honda je pripravila res dober motor, prvi pokazatelji so res dobri. Začelo se bo zares in komaj čakam," se začetka sezone veseli Gajser.

Večja konkurenca v Evansu

V tovarniški ekipi Honde, kjer ima že nekaj sezon status prvega dirkača, bo imel letos nekoliko močnejšo notranjo konkurenco. V moštvo je namreč prišel Avstralec Mitch Evans, ki se je v pripravljalnem obdobju že izkazal, tako da se Gajserju obeta malce težji boj že v lastni ekipi.

"To, da ubranim lovoriko, je moj prvi cilj. A želim se tudi zabavati, če uživam na motorju, sem hiter." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Je vrhunski voznik, kar je pokazal že v MX2. Zdaj imamo v Hondi HRC dva vrhunska voznika in pred nami je res dobra sezona. Mlad je, hiter, željan dokazovanja. Mislim, da se nama obeta zelo dobra sezona," je o največji spremembi dejal Gajser.

Najpomembneje zanj pa je seveda to, da se na novem motorju za sezono 2020 odlično počuti. Že prva testiranja so pokazala, da se je z novo Hondo dobro ujel. "Takoj sem se na njem počutil domače. Novo je vse, od A do Ž. Ko uživaš in se imaš dobro, pridejo tudi rezultati. Nikoli pa ni tako dobro, da se ne bi mogel še izboljšati. Tudi kot svetovni prvak se lahko še izboljšaš," pravi Gajser.

Prvi cilj: Ubraniti naslov

O tem, kdo bo njegov največji tekmec v boju za naslov v letu 2020, pa pred prvo dirko še ni želel razmišljati. V karavani ostajajo vsi tisti, s katerimi se je lani oziroma že več zadnjih sezon boril za zmage.

Antonio Cairoli je imel lani težave s poškodbo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Italijanski veteran Antonio Cairoli in svetovni prvak iz leta 2018 Nizozemec Jeffrey Herlings sta imela lani veliko težav s poškodbami, tako da morda tudi še nista povsem nared. Za boj z Gajserjem bodo nabrušeni tudi Francoza Romain Febvre in Gautier Paulin, Švicarja Arnaud Tonus in Jeremy Seewer, Belgijca Clement Desalle in Jeremy van Horebeek in še kdo. Neznanka pa je tudi svetovni prvak razreda MX2 Španec Jorge Prado, ki je prestopil v višnji razred.

Ciljev Gajser nikoli ne skriva, tudi tokrat je pred začetkom sezone povsem jasen. Želi osvojiti naslov prvaka oziroma ubraniti lanskega, toda ob zmagovanju je zanj pomembno tudi, da na dirkah uživa. "Seveda je to, da ubranim lovoriko, moj prvi cilj. A želim se tudi zabavati, če uživam na motorju, sem hiter. Zadovoljen Tim pa je hiter Tim, tako da upam, da bom imel dobre dirke," je svoj pogled na cilje v sezoni pojasnil branilec naslova.

Letos tudi z Gerčarjem

V letošnjem koledarju SP je 20 dirk, med njimi večina klasik, kamor spadajo nizozemski Valkenswaard, italijanska Maggiora, češki Loket, belgijski Lommel ... Pa seveda tudi Pietramurata v Trentinu, ena Gajserjevih najljubših prog, kamor ga pride spodbujat tudi ogromno navijačev v rdečem in rumenem.

V tej sezoni MXGP bo vso sezono prisoten tudi Klemen Gerčar. Foto: Porson media

Letos pa bo tudi nekaj novosti. Prvič je na koledarju prizorišče KymiRing v bližini Lahtija na Finskem, pa Džakarta v Indoneziji. V koledarju je sicer tudi dirka na Kitajskem, ki je za zdaj kljub številnim odpovedim športnih dogodkov zaradi koronavirusa še niso odpovedali, a tudi prizorišča še niso določili.

Slovenija bo imela v sezoni 2020 v SP poleg Gajserja še enega predstavnika. Klemen Gerčar, ki je v zadnjih letih nastopal na manjšem delu dirk elitnega razreda, se je tekmovalno upokojil, v razredu MX2 pa ostaja obetavni Jan Pancar, ki je že lani opozoril nase in z nekaj visokimi uvrstitvami napovedal, da bi lahko še napredoval.

