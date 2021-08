Martin z rekordom dirkališča do najboljšega startnega položaja

Martin, ki je zaradi poškodbe moral izpustiti štiri dirke v tej sezoni, je za drugi letošnji "pole position" dosegel tudi nov rekord dirkališča z 1:22,994.

Na deseti dirki sezone bodo iz druge vrste startali Avstralec Jack Miller (Ducati), Španec Joan Mir (Suzuki) in Francoz Johann Zarco (Pramac Ducati), drugi v seštevku za rojakom Quartararojem.

This boy is something special on a qualifying lap! 🔥@88jorgemartin's 2nd pole in #MotoGP! 💪#StyrianGP 🏁 pic.twitter.com/egNq4srkSN