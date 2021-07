Pedrosa bo nastopil na dirki v Spielbergu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španec, ki je leta 2018 končal kariero, je leta 2019 začel sodelovati z ekipo KTM, kjer skrbi za razvoj dirkalnega motocikla avstrijske ekipe. Zdaj 35-letni dirkač je v 13 letih v SP zbral 112 nastopov in 31 zmag, zadnjo dirko do zdaj pa je vozil pred skoraj tisoč dnevi, in sicer oktobra 2018 v Valencii, kjer je bil peti.

Iz ekipe KTM so sporočili, da bo Pedrosa nastopil z zadnjo verzijo njihovega dirkalnika RC16, s čimer bo prispeval pomembne informacije o razvoju motocikla v realnem dirkaškem okolju.

"Veliko časa je minilo od moje zadnje dirke, in seveda je dirka nekaj povsem drugega, kot so testiranja. Težko rečem, kaj lahko pričakujem, ker me ni bilo zraven toliko časa. Videli bomo, ali bom sploh uspešen pri oživljanju dirkaških občutkov. Najpomembnejša bo moja pomoč pri razvoju motocikla," je ob načrtovani vrnitvi dejal Pedrosa.

Kot dirkač s povabilom bo vozil tretji dirkalnik ekipe KTM ob obeh stalnih voznikih, Portugalcu Miguelu Oliveiri in Južnoafričanu Bradu Binderju.