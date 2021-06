Rossijeva ekipa naslednje leto v motoGP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ekipa motociklističnega zvezdnika Valentina Rossija VR46 bo naslednje leto nastopala v najmočnejšem razredu svetovnega prvenstva v motociklizmu. Italijanski veteran ima za zdaj moštvi v nižjih razredih moto2 in moto3, med letoma 2022 in 2024 pa bo v elitni konkurenci moštvo tekmovalo z Ducatijevimi motorji, so danes sporočili iz vodstva tekmovanja.

Dogovor s promotorjem tekmovanja Dorno predvideva petletno sodelovanje v najmočnejši konkurenci, vsaj v naslednjih treh sezonah, med 2022 in 2024, pa bodo člani Rossijeve ekipe v motoGP tekmovali z Ducatijevimi motorji, saj so za to obdobje že sklenili pogodbo o sodelovanju.

Uradno se bo nova ekipa imenovala Aramco Racing Team VR46, njen vodja pa bo Španec Pablo Nieto, ki zdaj vodi ekipi v razredih moto2 in moto3. Napovedali pa so, da bodo tesno sodelovali tudi z dirkaško akademijo Valentina Rossija.

"Ponosni smo, da lahko povemo, da bomo naslednje leto imeli svoje moštvo in dva dirkača v motoGP. To bo nadaljevanje lepe zgodbe, ki se je začela za akademijo pred osmimi leti. Pot je dolga in zahtevna, a daje veliko zadovoljstva. Ta mejnik bo za nas zelo pomemben, ne bo pa še konec naše poti," je ob nastanku nove ekipe dejal vodja Rossijeve dirkaške akademije Alessio Salucci.

