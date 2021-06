Marquez se je vrnil med zmagovalce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marquez se je vrnil. To bi lahko bil kratek povzetek dogajanja na nemškem dirkališču, kjer si je nekdanji svetovni prvak prislužil vzdevek King of the ring, Kralj ringa, zaradi zaporednih zmag. Danes, ko je kaj takega pričakoval le malokdo, se je izkazal z novo zmago, že 11. zaporedno v vseh razredih na nemškem prizorišču in osmo v najmočnejši konkurenci.

Ključ do uspeha odličen start

Marquez je na ta način postavil še en mejnik, saj je postal prvi po legendarnem Giacomu Agostiniju z vsaj osmimi zaporednimi zmagami na istem prizorišču, Italijan ima sicer kot rekorder še eno več. Ključen za uspeh je bil odličen start, po katerem je Marquez prišel do prednosti, ki je ni več spustil iz rok. Grožnja dežja, ki pa ga na koncu ni bilo, je v začetnih krogih prisila nekatere dirkače k previdnejši vožnji, Marquez pa je v ospredju pritiskal in tvegal.

Kmalu je bilo jasno, da ga lahko ustavi le napaka, kakršne je sicer v zadnjem obdobju delal pogosto. Imel pa je tudi samo še enega resnega tekmeca, saj ga je v zadnjih krogih preganjal le še Miguel Oliveira, zmagovalec prejšnje dirke. Toda tovarniški voznik KTM na koncu ni mogel streti prvega moža Honde. Oba sta nizala hitre kroge, a preboja Portugalec ni mogel izvesti, tako da je na prvem mestu ostal Marquez in prek ciljne črte zapeljal kot prvi.

Na vrhu prvič po več kot letu in pol

Zanj je bila to šele prva zmaga po 17. novembru 2019 v Valencii oziroma po natančno enem letu, sedmih mesecih in treh dneh. V tem obdobju, enem najtežjih v karieri, se je Marquez spopadal predvsem z zdravstvenimi težavami, zapleti po operacijah, počasnim okrevanjem in prehitrim vračanjem po poškodbah, pa tudi s pomanjkanjem rezultatov.

"Neverjetno težko je bilo zame. Ta zmaga je res nekaj posebnega, zelo pomembna za mojo kariero. Za mano je zelo naporno obdobje in danes sem naredil vse, kar sem lahko. Po štirih, petih krogih sem začutil, da lahko zmagam, potem pa sem samo še držal ritem. Res sem vesel, uspelo nam je... Upam, da bom to lahko zdaj pogosto ponovil," je po uspehu še iskal prave besede vidno ganjeni Marquez. Skupno je bila to njegova 57. zmaga v karieri v razredu motoGP.

Fabio Quartararo ostaja v skupnem vodstvu. Foto: Guliverimage

"Proti koncu je bilo kar razburljivo, uspelo mi je priti zraven, a ne dovolj, da bi napadel. Zadovoljen sem tudi z drugim mestom in upam, da bo šlo tako naprej," je dejal Oliveira. Za Oliveiro, ki se je ob koncu sprijaznil z zanesljivim drugim mestom in ni več napadal, je bil tretji Fabio Quartararo. Francoz je z novimi 16 točkami ostal na vrhu seštevka. Zdaj ima 131 točk, njegov rojak Johann Zarco (Ducati Pramac) je bil danes šele osmi, ima pa 109 točk, danes šesti Avstralec Jack Miller s tovarniškim Ducatijem pa je tretji s 100 točkami. Današnji zmagovalec, ki je imel do te dirke na računu le 16 točk, je z novimi 25 zdaj skočil na deseto mesto v seštevku sezone.

V moto2 slavil Gardner, v moto3 pa Acosta

Avstralec Remy Gardner je zmagovalec dirke razreda moto2 na preizkušnji svetovnega prvenstva motociklistov na nemškem Sachsenringu. Drugi je bil Španec Aron Canet, tretji pa Italijan Marco Bezzecchi. Po osmih dirkah sezone je v seštevku današnji zmagovalec povečal vodstvo, zdaj ima 164 točk, drugi je s 128 Španec Raul Fernandez, tretji pa s 117 Bezzecchi.

V najšibkejšem razredu moto3 pa je slavil mladi debitant v tej konkurenci, 17-lenti Španec Pedro Acosta (KTM). S četrto zmago v sezoni je tudi povečal naskok v SP, danes je premagal Japonca Kaita Tobo (KTM) in Italijana Dennisa Foggio (Honda). V seštevku je na vrhu Acosta s 145 točkami, drugi je njegov rojak Sergio Garcia (90), prvo trojico zaokroža še en Španec Jaume Masia s 70 točkami.

Naslednja preizkušnja bo že čez teden dni VN Nizozemske v Assnu.