Legenda se poslavlja: Valentino Rossi po sezoni v pokoj

Legendarni italijanski motociklistični šampion Valentino Rossi je danes naznanil, da vozi svojo zadnjo sezono v MotoGP. "Obljubil sem, da se bom o koncu kariere izjasnil po poletnem premoru, in zdaj je napočil ta čas. Sporočam vam, da je to na žalost moja zadnja sezona v MotoGP," je povedal pred dirko za veliko nagrado Štajerske, na kateri je leta 1996 še s 125-kubičnim motorjem prvič stopil na stopničke v motociklističnem svetovnem prvenstvu.

Danes 42-letni Valentino Rossi je v zadnjih dveh desetletjih postal prava ikona tega športa, skupaj je v veličastni karieri osvojil devet naslovov svetovnega prvaka, sedem od teh v kraljevskem razredu MotoGP. "Težko je, to je žalosten trenutek zame, težko se bom privadil na dejstvo, da naslednje leto ne bom več dirkal z motocikli. To sem počel bolj ali manj 30 let, zato se bo moje življenje naslednje leto spremenilo," je povedal karizmatični Italijan.

Po tem, ko je lani ostal brez sedeža v tovarniškem moštvu Yamahe, letos nastopa v poltovarniškem moštvu Petronas SRT, ampak je daleč od stare slave. Na prvih devetih dirkah sezone je osvojil vsega 19 točk, kar je njegovo odločitev o koncu kariere nekoliko olajšalo. Čeprav so se pred časom pojavile govorice, da utegne v naslednji sezoni v MotoGP voziti v svojem moštvu VR46 Ducati, ki bo v naslednji sezoni dirkala v najmočnejšem razredu, se to ne bo zgodilo.

"Moja kariera je bila krasna, zelo sem užival. Bilo je dolgo popotovanje, ampak izjemno zabavno. V svetovnem prvenstvu sem dirkal 25, 26 let in doživel številne nepozabne trenutke s številnimi moštvi, vsemi ljudmi, s katerimi sem sodeloval. Zato nimam česa dodati," je še povedal čustveni zvezdnik, ki je na 363 dirkah razreda MotoGP dosegel 89 zmag, 14 še v razredu 250 ccm in 12 v najšibkejšem 125 ccm.

Do konca sezone 2021 je še deset dirk, prva od teh že v nedeljo v Spielbergu v Avstriji.

