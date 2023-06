Marquez znova na tleh, po zlomu prsta ne bo dirkal

Španec, ki je pri veliki hitrosti padel čez krmilo svoje honde, je bil po nesreči videti popolnoma osupel. Potreboval je nekaj minut, da si je opomogel, preden je odšepal in se vrnil v bokse.

"Marc Marquez se umika z dirke. Odločil se je, da izpusti dirko, potem ko je na jutranjem ogrevanju padel," so zapisali na družbenem omrežju.

Marc Marquez withdraws from German GP



Marc Marquez has elected to miss the German Grand Prix after suffering a crash at Turn 7 during morning Warm Up.



📄 https://t.co/h8Bk4QIMUR