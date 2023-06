"Čaka ga operacija na univerzitetni kliniki Careggi, kjer mu bodo zdravniki vstavili zunanjo oporo in zmanjšali oteklino. Ko bo stanje stabilno, bo odšel na zaključno operacijo v Španijo," je po padcu prek Twitterja sporočila njegova ekipa.

Sam je nato sporočil, da je prvo operacijo že prestal: "Prva operacija je za menoj. Hvala za vaša sporočila. Delali bomo še bolj trdno, da se čim prej vrnemo."

First surgery done ✔️ Thank you very much for your messages ❤️ We will work harder than ever to be back soon 💪🏻



Primera operación superada ✔️ Muchas gracias a todos por vuestros mensajes ❤️ Trabajaremos más duro que nunca para volver pronto! 💪🏻#ItalianGP #MotoGP #42ins pic.twitter.com/kDNo2AmdQ1