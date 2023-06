Bastianini se bo vrnil v Mugellu

Kot so sporočili iz Ducatija, se bo njihov drugi dirkač vrnil na dirke, a mora v četrtek v Mugellu opraviti še zdravniški pregled.

Bastianini je bil v tej sezoni ena prvih žrtev med dirkači, ko so številni padci in poškodbe precej zredčile konkurenco. Po padcu v Portimau si je zlomil ključnico. Prvič se je skušal vrniti na dirki v Španiji, a je zaradi boleče rame odnehal že po treningu.

"Dirkališče v Mugellu imam rad, tu sem dosegel že veliko uspehov. Upam, da bo letos podobno, je pa res, da me dolgo ni bilo in vem, da bo naporno. Je pa to moja domača dirka in cilj je dober nastop," je za spletno stran tekmovanja napovedal Italijan, ki je pred to sezono iz podružnične Ducatijeve ekipe prestopil v glavno ekipo, kjer je njegov sotekmovalec svetovni prvak, rojak Francesco Bagnaia.

Preberite še: