"Pole" za prvaka, a šprint je dobil Martin

Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) si je privozil najboljši štartni položaj na dirki svetovnega prvenstva v francoskem Le Mansu. V elitnem razredu motoGP je v kvalifikacijah premagal povratnika po poškodbi Španca Marca Marqueza (Honda), tretji je bil Italijan Luca Marini (Ducati VR46). Iz druge vrste bodo na obeh preizkušnjah ta konec tedna (sobotnem šprintu in nedeljski glavni dirki) začeli Avstralec Jack Miller (KTM), Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) in njegov rojak Maverick Viñales (Aprilia).

Marc Marquez Foto: Reuters Marquez se je v akcijo vrnil po prisilnem premoru zaradi poškodbe na uvodni dirki sezone v Portimau. Tam si je ob trčenju s Portugalcem Miguelom Oliveiro zlomil dlančno kost, zaradi česar je nato izpustil naslednje tri dirke.

V soboto popoldne je sledila šprinterska dirka, ki jo je dobil Martin. Bagnaia je končal na tretjem mestu. Med njima je končal Južnoafričan Brad Binder (KTM). Bagnaia je s tretjim mestom obdržal skupno vodstvo v prvenstvu. Binder se mu je malenkost približal. Italijan je pri 94 točkah, Binder pa jih ima 71. Tokratni le sedmi Italijan Marco Bezzecchi (Ducati VR46) je zdrsnil na skupno tretje mesto (68).

Jorge Martin Foto: Reuters Po štartu je sicer najbolje začel Bagnaia in dolgo ostal v vodstvu. Že v uvodnih krogih je odletel s steze Miller, pred koncem pa je v pesku končal še domači adut Fabio Quartararo (Yamaha). A takrat je Bagnaia že izgubil prvo mesto, saj sta bila v zadnjem delu 13 krogov dolge preizkušnje boljša Martin in Binder. Pozornost navijačev je pritegnil tudi boj med Bagnaio in Marcom Marquezom. Španski voznik Honde je skušal napasti Bagnaio in pri tem sta se dirkača tudi dotaknila, njuno prerivanje pa je izkoristil Binder in švignil mimo obeh. Marquez je bil na koncu peti.

V nedeljo ob 14. uri pa bo na vrsti še klasična dirka za veliko nagrado Francije.