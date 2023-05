Marc Marquez se vrača

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski motociklistični zvezdnik Marc Marquez se bo konec tedna vrnil v karavano razreda motoGP, sta Repsol Honda in dirkač sam potrdila na uradni spletni strani ekipe in družbenih omrežjih. Tridesetletni šestkratni svetovni prvak v kraljevskem razredu je izpustil zadnje tri preizkušnje svetovnega prvenstva.

Španec je imel v zadnjih dneh številna posvetovanja z zdravniki, ki so mu prižgali zeleno luč za nastop v Le Mansu na veliki nagradi Francije. To bo sicer 1000. dirka v SP, ki ga organizirajo vse od leta 1949.

"Zadovoljen sem, da se vračam na dirkališča. Rad bi se zahvalil zdravniškim ekipam za nasvete v zadnjih tednih. Kot dirkač si vedno želiš čimprejšnjo vrnitev, pri takšnih poškodbah pa je pomembno, da si vzameš čas za okrevanje," je za spletno stran Hondine ekipe dejal dirkač iz Cervere.

"Pripravljen in osredotočen sem na dirkanje. Glede poškodbe nimam nobenih pomislekov, saj je kost popolnoma zaceljena. Bomo videli, kaj bo prinesla VN Francije," je še dodal.

Odsoten vse od Portugalske

Marquez je bil na stranskem tiru vse od nesreče na uvodni dirki sezone v Portimau na Portugalskem. Tam si je ob trčenju s Portugalcem Miguelom Oliveiro (Aprilia) zlomil dlančno kost, za manever pa je bil tudi kaznovan. Ekipa Honde se je na to odločitev nemudoma pritožila.

Kazen dveh dolgih krogov bi moral po odločitvi vodstva tekmovanja prestati na prvi dirki po vrnitvi, a mu tega zdaj ne bo treba. V torek je namreč Mednarodna motociklistična zveza na razsodišču v zadevah, povezanih s SP, sporočila, da je po pravilniku kazen zastarala s prvo dirko, ki jo je izpustil. To je bilo v Argentini na drugi postaji SP.

Marquez je poleg odstopa na Portugalskem izpustil še dirke v Argentini, ZDA in Španiji. Na jubilejni preizkušnji v Le Mansu zagotovo ne bosta nastopila Italijan Enea Bastianini (Ducati) in Oliveira. Zamenjala ju bosta Italijana Danilo Petrucci in Lorenzo Savadori.

Po štirih postajah SP vodi Italijan in aktualni prvak Francesco Bagnaia (Ducati) s 87 točkami, sledita mu rojak Marco Bezzecchi (Ducati) s 65 in Južnoafričan Brad Binder (KTM) z 62 točkami.