Bagnaia najhitrejši v Mugellu

Italijan Francesco Bagnaia se je po zmagi na sprinterski preizkušnji, ki je novost v tej sezoni na koledarju razreda motoGP, utrdil na prvem mestu v skupni razvrstitvi. Po današnjem zmagoslavju ima štiri točke prednosti pred Marcom Bezzechijem in 19 pred tretjeuvrščenim Jorgejem Martinom.

Šestindvajsetletni Bagnaia, lanski skupni zmagovalec kraljevskega motociklističnega razreda, je blestel že v dopoldanskih kvalifikacijah. Z rekordom steze si je privozil tudi prvo startno mesto na nedeljski dirki, ki se bo začela ob 14. uri.

