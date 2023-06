Bagnaia v Mugellu zmagal še na klasični preizkušnji

Z novo zmago je Bagnaia še povečal naskok v SP, kjer je imel do tega konca tedna le točko prednosti pred rojakom Marcom Bezzecchijem (Ducati VR46). Slednji je bil v soboto na sprinterski dirki drugi, danes pa le osmi in Bagnaia mu je v SP ušel za 21 točk.

Bagnaia je na domačem terenu naredil velik korak pri projektu obrambe naslova, potem ko se je zdelo, da bo po odstopu v Le Mansu vrh spet bolj zgoščen. S trojčkom (najboljši je bil še v kvalifikacijah) je dobil tudi samozavest, zelo pa se je razveselil slavja na domačem terenu in vse večje podpore navijačev, ki v Italiji počasi prepoznavajo naslednika Valentina Rossija.

Danes je imel Bagnaia vse v svojih rokah. Tekmeca na tovarniških KTM Brad Binder in Jack Miller sta bila konkurenčna le v začetnih krogih, pozneje so vajeti prevzeli dirkači na tovarniških Ducatijih oziroma podružničnih ekipah.

Slabo se je dirka končala za brata Marquez, ki sta sicer začela v ospredju, potem ko je bil starejši Marc s Hondo drugi v kvalifikacijah, mlajši Alex iz moštva Ducati Gresini pa tretji, a je dirko zaradi kazni začel s šestega mesta. Vendar dirke nista končala, najprej je po napaki v pesku končal izkušenejši Marc, nekaj krogov za njim pa še Alex.

Dve tretjini dirke je tako Bagnaia osamljen vozil na prvem mestu. Za njim pa je bilo bolj zanimivo, čeprav na bil koncu tudi Martin dokaj zanesljivo drugi. Šele v zadnji tretjini pa se je na tretjo stopničko prebil Zarco, prej je bil tam Italijan Luca Marini (Ducati VR46), ki pa se je moral po prehitevanju Fancoza zadovoljiti s četrtim mestom.

Binder je bil na koncu peti, Miller sedmi, med njima je končal Španec Aleix Espargaro (Aprilia), osmi Bezzecchi je doživel manjše razočaranje, za njim pa je na devetem mestu končal povratnik v karavano, drugi voznik tovarniške ekipe Ducati Enea Bastianini. Ta je v Mugellu nastopil šele drugič v sezoni in po padcu na prvi dirki na Portugalskem.

"Presrečen sem, nisem si mislil, da bo konec tedna tako uspešen. Vsi v ekipi smo opravili sijajno delo, zdaj nas čaka Sachsenring, a v tem trenutku bi rad le užival. To je eden mojih najboljših dirkaških vikendov v karieri," je dejal nadvse zadovoljni Bagnaia. Takoj po koncu in še preden se je vrnil v bokse, so mu navijači ob stezi pripravili slavje v slogu Rossija, tokrat je bil svetovni prvak deležen dobrot z ražnja.

"Zelo težka dirka. Tvegali smo z izbiro gum, zadnji štirje krogi so bili zato izredno težki. Francesco je imel spredaj svoj ritem, jaz pa sem imel veliko dela, da sem zadržal tekmece za sabo. Vsekakor odlična dirka," pa je bil zadovoljen tudi Martin.

V SP ima zdaj Bagnaia 131 točk, Bezzecchi 110, na tretje je s 107 skočil Martin.

Naslednja preizkušnja čaka motocikliste že naslednji teden, ko bo na vrsti dirka v nemškem Sachsenringu.

