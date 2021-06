Leclerc zmagovalec turbulentnih kvalifikacij v Bakuju

Leclerc, ki si je privozil deveti "pole position" v karieri, je bil najhitrejši že v kvalifikacijah pred VN Monaka pred 14 dnevi, a je na koncu ostal brez uvrstitve, ker zaradi težav z menjalnikom na dirki sploh ni startal. Hamilton je presenetil z drugim mestom, potem ko je imel Mercedes na treningih precej težav.

Verstappen, ki je na dopoldanskem treningu trčil v ogrado, se je popoldne zbral in si privozil drugo startno vrsto. Tam mu bo družbo delal zmagovalec zadnjega prostega treninga, Francoz Pierre Gasly (Alpha Tauri). Slednji si je v kvalifikacijah, ki so se s četrto rdečo zastavo zaključile predčasno, privozil četrto startno pozicijo.

MAX: "It was just a stupid qualifying to be honest, but it is what it is.



"It's a street circuit so these things can happen, our car is strong so hopefully tomorrow we can score good points"#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/5XWj3R9qmq