Verstappen končal v ogradi, Gasly na zadnjem treningu najhitrejši #video

Baku punishes the smallest mistakes!



Max Verstappen's qualifying preparations were dealt a huge blow at Turn 15#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/ZU2BRPfzkN — Formula 1 (@F1) June 5, 2021

Drugi je bil najhitrejši z drugega prostega treninga, Mehičan Sergio Perez (+0,344) v Red Bullu. Britanec Lewis Hamilton, sedemkratni svetovni prvak, se je danes dopoldne odrezal veliko bolje kot v petek, ko je bil na prvih dveh treningih sedmi in 11., ter bil tretji z zaostankom 0,446 sekunde.

Četrti in peti čas sta postavila dirkača Ferrarija, Monačan Charles Leclerc (0,527) in Španec Carlos Sainz (0,755).

Najhitrejši čas je postavil Francoz Pierre Gasly. Foto: Guliverimage

Verstappen (Red Bull), ki je dobil prvi prosti trening, se tokrat na progi v Bakuju ni znašel in je na polovici treninga v 15. ovinku trčil v zaščitno ogrado. Da so lahko odstranili dirkalnik, je bil trening za nekaj minut prekinjen z rdečo zastavo. Na koncu je njegov najhitrejši krog zadoščal za 15. čas. Sicer pa pri Red Bullu pričakujejo, da bodo do kvalifikacij, ki se začnejo ob 14. uri, avto popravili.

Verstappen (105 točk) ima v skupnem seštevku pred šesto dirko sezone štiri točke naskoka pred Hamiltonom (101), tretji je Lando Norris z McLarnom (56).