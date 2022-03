Sergio Perez (Red Bull) bo prvič štartal z najboljšega položaja. Lahko doseže svojo drugo zmago z Red Bullom? Prvaku Maxu Verstappnu (Red Bull) na četrtem mestu gotovo ni bilo všeč, da ga je ekipni tekmec premagal. Veliko vprašanje pa je, ali bo Red Bullov dirkalnik sploh zdržal do konca dirke. V Bahrajnu sta se oba pokvarila. Sestrski Alpha Tauri je imel z enakim pogonskim sklopom ta konec tedna ogromno težav.

Charles Leclerc Foto: Guliver Image Ferrari bo tako znova zelo nevaren za zmago. In ne le Charles Leclerc, zmagovalec uvodne dirke sezone. Carlos Sainz ta konec tedna dirka mnogo bolje kot minulo nedeljo. "Malo sem razočaran. Ločili sta nanju le dve stotinki. Izjemen Perezov krog pomeni, da je v zadnjem sektorju veliko tvegal in bil nagrajen. Tako to gre na uličnih stezah," je po kvalifikacijah dejal vodilni v skupnem seštevku. "Na dirki velja popoln napad. Kot vedno. Želimo si boljši rezultat."

Zanimivo bo spremljati, kako visoko lahko napreduje sedemkratni prvak Lewis Hamilton (Mercedes). Z napačnimi nastavitvami za kvalifikacije je dosegel le 16. mesto. Ker na dirki ne bo vozil Mick Schumacher (Haas), bo Hamilton štartal s 15. položaja. TO bo 180. dirka Hamiltona za Mercedes. Nihče ni toliko dirk odpeljal za isto ekipo (Michael Schumacger 179. za Ferrari). Res pa je, da je zadnja leta na koledarju mnogo več dirk kot pred leti in sploh desetletji.