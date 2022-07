Ob 15.00 izziv za Leclerca, jubilej za Hamiltona

Z VN Francije se začenja druga polovica sezone. Charles Leclerc (Ferrari) bo s svojo šesto zmago v formuli 1 skušal nadoknaditi vsaj del zaostanka za vodilnim v letošnjem prvenstvu Maxom Verstappnom (Red Bull). Ta znaša 38 točk. Monačan bo s prvega štartnega mesta začel že šestnajstič. Samo dva dirkača sta s Ferrarijem večkrat stala na "pole positionu". To sta bila Michael Schumacher (58) in Niki Lauda (23). A Nizozemec bo ob njem v prvi štartni vrsti, tako da se obeta nov dramatičen dvoboj med njima. Verstappen bo imel pomoč Sergia Pereza v drugem Red Bullu, medtem ko bo Leclerc brez prave pomoči Carlosa Sainza, ki je po menjavi ferrarijevega pogonskega sklopa na 19. štartnem mestu.

300. dirka za Lewisa Hamiltona Foto: Reuters Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes) si želi na 300. dirki v formuli 1 vsaj tretje mesto, ki bi bilo tako že četrto zapored. To bi bile tudi njegove 187. stopničke. V drugi vrsti bo ob boku Pereza. A tudi George Russell (Mercedes), ki je na štartnem mestu številka šest, pravi, da se srebrni puščici lahko borita z Mehičanom za tretje mesto. Po nekaj slabših dirkah je znova v ospredju tudi McLaren: Lando Norris v tretji in Daniel Ricciardo v peti vrsti. Alpine, ki je bil hiter pred 14 dnevi v Avstriji, McLarnu naj ne bi bil konkurenčen. Vsaj tako trdi Fernando Alonso, ki je na sedmem štartnem mestu.

