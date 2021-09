Zarco prestal operativni poseg

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoskemu motociklističnemu asu Johannu Zarcoju so danes operirali podlaket in naj bi bil pripravljen za zadnje štiri dirke razreda motoGP, so sporočili iz njegove ekipe Ducati-Pramac.