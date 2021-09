Druga zaporedna zmaga Bagnaie

Za Bagnaio je to že druga zmaga v nizu, potem ko je prejšnji teden v Alcanizu dočakal svoj sploh prvi uspeh v elitnem razredu. Potem ko je dirkač Ducatija le dočakal prvo zmago, se je povsem sprostil in odlične predstave nadaljeval tudi ta konec tedna. Za začetek je v soboto v kvalifikacijah postavil nov rekord steze in si privozil "pole position", danes pa ga je spremenil v še eno zmago. Čeprav je razlika v seštevku SP še vedno zelo v prid Quartararoja, pa je zdaj Bagnaia postal tisti, ki je Francozi najbližje in ima največ teoretičnih možnosti, da mu prepreči osvojitev naslova.

Bagnaia danes v večjem delu dirke ni imel težav, po začetni gneči si je kmalu privozil nekajsekundno prednost in lahko narekoval svoj ritem. V ozadju pa je bil oster boj za mesta za njim, dolgo je sicer kazalo, da bo uspeh Ducatija dopolnil Jack Miller, ki pa je bil na koncu šele peti. A medtem ko je Quartararo dolgo časa varno vozil na drugem mestu, pa je v zadnji tretjini dirke presenetil Basitianini. S poltovarniškim Ducatijem je pridobival iz kroga v krog in zelo hitro ujel tudi tekmeca na tovarniškem motorju Millerja ter ga prehitel, potem pa se je podal še v lov na Quartararoja.

Toda Francoz je bil le predaleč oziroma Bastianiani ni hotel preveč tvegati, saj je imel v rokah najboljšo uvrstitev kariere, v razredu motoGP še nikoli ni bil na stopničkah. Vsi dirkači so imeli tudi precej težav z obrabljenimi pnevmatikami in manjšimi zdrsi, tako da v zadnjem krogu nato kljub relativni bližini prvega, druga in tretjega ni bilo več napadov in vrstni red na vrhu je ostal Bagnaia - Quartararo - Bastianini.

Italijan je slavil pred domačimi navijači. Foto: Guliverimage

Bagnaia presrečen, Quartararo zadovoljen

"Bilo je težko, na začetku je bila gneča, tam sem izgubil precej časa. A sem tudi imel nekaj mest na progi, kjer sem res odlično vozil. Na koncu sem zadovoljen, gume sem imel povsem izrabljene, tako da sem vesel za te dragocene točke v SP. Bagnaia je pa vozil odlično," je bil z izkupičkom 20 točk zadovoljen vodilni Francoz.

"Skušal sem čim bolj pritiskati na začetku, čeprav ni šlo brez težav. Dovolj je bilo tudi za zadnje kroge, čeprav je bil na koncu pritisk tekmecev velik in gume izrabljene. Težko pojasnim, koliko mi ta zmaga pomeni. Toliko težav sem imel doslej, zdaj pa sem zmagal drugič zaporedoma in tokrat še pred domačimi navijači," pa je drugi zaporedni uspeh pospremil Bagnaia.

Pod odrom za zmagovalce so končali Španec Marc Marquez (Honda), Miller in svetovni prvak iz lanske sezone Španec Joan Mir (Suzuki).

V seštevku sezone se na vrhu ni veliko spremenilo, še vedno ima Quartararo veliko prednost, a se mu je Bagnaia z novo zmago spet nekoliko približal. Zdaj ima Francoz 234 točk, Italijan pa 186. Mir je tretji s 167.

Fabio Quartararo ostaja vodilni v skupnem seštevku. Foto: Guliverimage

V moto2 zmaga Fernandezu, v moto3 pa Foggii

V razredu moto2 je slavil Španec Raul Fernandez, drugo mesto je osvojil Avstralec Remy Gardner, tretji pa je bil Španec Aron Canet. V seštevku sezone je na prvem mestu ostal Gardner, je pa današnji zmagovalec nekoliko zmanjšal zaostanek za njim. Avstralec ima po 14 dirkah 271 točk, Španec pa je po šesti zmagi v sezoni pri 237 točkah.

V najšibkejšem razredu moto3 so Italijani dosegli trojno zmago, prvi je bil Dennis Foggia, drugi je bil Niccolo Antonelli, tretji pa Andrea Migno (Honda). Kljub le sedmemu mestu je Španec Pedro Acosta ohranil mesto vodilnega z 210 točkami.

Naslednja dirka bo 3. oktobra v teksaškem Austinu.