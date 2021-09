Italijan do premierne zmage v motoGP

Prav njun dvoboj ob koncu dirke je bil vrhunec preizkušnje. Bagnaia je že v soboto z zmago v kvalifikacijah nakazal, da je zrel za prvo zmago med elitno konkurenco ki ji je bil že nekajkrat blizu, pa se mu je vedno izmuznila. Danes je imel vse pod nadzorom večji del dirke. Dobro je startal, edini, ki mu je lahko sledil, pa je bil Marquez. Že pred polovico dirke je bilo jasno, da bosta vodilna dirkača, če ne bosta delala napak, odločala o zmagi, vsi drugi pa le o zadnji stopnički.

Scenarij, ki so ga želeli videti ljubitelji motociklizma, se je začel uresničevati tri kroge pred koncem. Do takrat se je zdelo, da Marquez le čaka za Bagnaio na primeren trenutek za napad, je pa brez težav sledil njegovemu ritmu. Potem je nekdanji svetovni prvak napadel in pokazal, da kljub vsem težavam in padcem v zadnjih dveh sezonah še vedno obstaja tisti pravi Marquez. A danes je naletel na zelo dobrega in predvsem zmage željnega tekmeca. Bagnaia ni popuščal niti za milimeter, dirkača pa sta uprizorila vrsto odličnih prehitevalnih manevrov.

Bagnaia ni popuščal niti za milimeter. Foto: Guliverimage

A pol kroga pred koncem je napako naredil Marquez. V zavoj je zapeljal prehitro, moral se je reševati prek robnika, Bagnaia se je takrat vrnil na prvo mesto, prednost pa je narasla na toliko, da Španec še enega napada ni mogel zrežirati. Do cilja Ducatijev dirkač zadržal minimalno prednost in se veselil prve zmage v motoGP.

Marquez je bil prvi, ki mu je čestital, nekdanji prvak pa ni bil prav nič slabe volje zaradi poraza. "Morda ste mislili, da ni več starega Marqueza. A moja mentaliteta ostaja. Užival sem v dirki, užival sem v dvoboju z Bagnaio. Vozil sem na meji, a prav tako on. Danes je bil hitrejši, toda zelo sem zadovoljen. To sem jaz, to je moj slog in spet sem na stopničkah," je po dirki dejal Marquez.

Presrečni Bagnaia je nekaj časa iskal besede, da bi lahko pojasnil, kako se počuti. "Težko povem kaj pametnega. Tako dolgo sem čakal, velikokrat sem bil blizu, a je vselej šlo kaj narobe. Zdaj je prva zmaga tu. Hvala moštvu, družini, dekletu, ki me tako podpirajo," je dejal Italijan, ki ima v nižjih razredih moto2 in moto3 deset zmag.

Osamljen tretji je bil danes Joan Mir (Suzuki), ki si je na koncu privozil lepo prednost pred rojakom Aleixom Espargarojem (Aprilia), drugi Ducatijev dirkač Avstralec Jack Miller pa je bil peti, pred tekmecem iz poltovarniške ekipe Ducatija Italijanom Eneo Bastianinijem.

Manjše razočaranje je pomenilo le osmo mesto Francoza Fabia Quartararoja; a prvi dirkač Yamahe je ostal trdno v vodstvu SP, le nekaj točk prednosti je izgubil, po novem pa je njegov najbližji zasledovalec današnji zmagovalec.

Quartararo ima zdaj 214 točk, Bagnaia 161, Mir pa 157.

V moto2 in moto3 zmagi za Španca in Italijana

V šibkejšem razredu moto2 je zmagal Španec Raul Fernandez pred Avstralcem Remyjem Gardnerjem in Špancem Augustom Fernandezom. Skupno pa je vrstni red obrnjen, saj ima Gardner 251 točk, Fernandez pa 212.

V moto3 je Italijan Dennis Foggia slavil z le 41 tisočinkami naskoka pred Turkom Denisom Oncüjem, tretji je bil Japonec Ayumu Sasaki. V seštevku sta v vodstvu ostala Španca Pedro Acosta (201) in Sergio Garcia (155), ki danes dirke nista končala, tretji je zdaj Foggia s 143.

Naslednja preizkušnja čaka dirkače v SP že naslednji teden, ko bo v Misanu dirka za VN San Marina.