Hamilton po kazni danes v Monaku le iz četrte vrste

Pri oviranju Verstappna, Hamiltona so zato prestavili na sedmo startno mesto, pravzaprav ni šlo za napako dirkača, temveč za napako ljudi v vodstvu Ferrarija. Ti so Hamiltonu posredovali napačne informacije, češ da je bil Verstappen v tako imenovanem "počasnem krogu", ko je Nizozemec poskušal izboljšati svoj kvalifikacijski čas.

"Ni lepo," je po kvalifikacijah dejal Verstappen, ki je o incidentu razpravljal s Hamiltonom kmalu po treningu. "Ekipa mu je rekla, da sem vozil počasi, medtem ko sem očitno lovil čim boljši čas. To ni Lewisova krivda. Z njim sem že govoril o tem. To je napaka ekipe."

Sodniki, ki so kaznovali Hamiltona, so v svoji odločitvi navedli, da je do napačne reakcije voznika prišlo po tem, ko je prejel napačno informacijo iz boksov, vendar so dodali, da to v tem primeru ni "olajševalna okoliščina".

Tako bosta za Norrisom in Charlesom Leclercom (Ferrari), ki bosta dirko začela iz prve vrste, startala Oscar Piastri (McLaren) in Max Verstappen (Red Bull).

V tretjo vrsto se je ob Isacku Hadjarju (Racing Bulls) prebil Fernando Alonso (Aston Martin), čigar mesto v četrti startni vrsti je zdaj zasedel Hamilton.

Pred klasično ulično dirko, ki bo sedma postaja sezone svetovnega prvenstva, je v skupnem seštevku prvi Piastri s 146 točkami, Norris jih ima 133, Verstappen pa 124.

Start dirke za VN Monaka je ob 15. uri.

