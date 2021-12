Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Abu Dabiju se ta konec tedna odloča svetovni prvak formule 1 za sezono 2021. Lewis Hamilton (Mercedes) in Max Verstappen (Red Bull) sta pred 22., zadnjo dirko prvenstva točkovno poravnana. Po prostih treningih bolje kaže Britancu. Na sobotnem dopoldanskem je odpeljal čas 1:23,274 in bil dobri dve desetinki hitrejši od Nizozemca. Valtteri Bottas (Mercedes) in Sergio Perez (Red Bull) sta zaostala več kot sedem desetink. Tekmeca za prvaka sta očitno res raven boljša od konkurence.

"Mercedes se zdi tukaj zelo hiter, še posebej v prvem in drugem sektorju. V tretjem sektorju se približamo, a škoda je narejena že v prvih dveh," se hitrosti tekmecev boji vodja Red Bullove ekipe Christian Horner. Hamilton je bil že na petkovih treningih hitrejši od Verstappna. Sedemkratni svetovni prvak vseeno pričakuje tesen boj za zmago. "Nekaj je še neznank, a na treningih je bilo med nami zelo izenačeno. Prepričan sem, da bo na dirki super tesno, kot je bilo že na prejšnjih."

Prvak formule 2 je Piastri

Je pa na dirkališču v Združenih arabskih emiratih že padla ena odločitev. Prvak v formuli 2 je po tretjem mestu na sobotni dirki postal Avstralec Oscar Piastri. Ta je v prejšnjih dveh sezonah postal tudi prvak formule Renault (2019) in formule 3 (2020). Piastri je varovanec ekipe Alpine, a bo na debi v formuli 1 moral počakati vsaj še leto dni.